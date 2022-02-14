تفاصيل اتفاق المرحلة الثانية لاستراتيجية منتدى غاز شرق المتوسط

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع نظرائه من الاردن وقبرص وإسرائيل ناتاشا بيليديس وزيرة الطاقة القبرصية و كارين الحرار وزيرة الطاقة الإسرائيلية و الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى، اليوم الاثنين، توقيع منتدى غاز شرق المتوسط مع مجموعة بوسطن الاستشارية على المرحلة الثانية من استراتيجية منتدى غاز شرق المتوسط طويلة المدى.

يأتي ذلك بناءًا على نتائج المرحلة (1) من استراتيجية منتدى غاز شرق المتوسط طويلة المدى التي استعرضتها مجموعة بوسطن الاستشارية "BCG" خلال الاجتماع الوزاري السادس الذي عقد في القاهرة في 25 نوفمبر 2021، وبمقتضي العقد لتطوير المرحلة الثانية من الاستراتيجية، لتقديم استراتيجية كاملة للمنتدى بحلول منتصف عام 2022.

التحول العالمي للطاقة

وتعكس الاستراتيجية الأهداف الأساسية المنصوص عليها بميثاق المنتدى بما يتماشى مع التحول العالمي للطاقة، مع التأكيد على أهمية الغاز الطبيعي إبان مرحلة الانتقال الطاقي كونه الوقود الأحفوري الأقل كثافة من حيث الانبعاثات الكربونية.

قام بالتوقيع اسامة مبارز الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط و فرانسيسكو بالميري المدير العام لمجموعة بوسطن الاستشارية.

جاء ذلك على هامش مؤتمر ومعرض إيجبس 2022 فى نسخته الخامسة الذى بدأت فعالياته اليوم الاثنين، والذي يستمر حتى الأربعاء القادم الموافق 16 فبراير الجاري.