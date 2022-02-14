«النهاردة ذكرى خطوبتنا».. نشوى مصطفى تحتفل بعيد الحب على «فيس بوك»

احتفلت الفنانة نشوى مصطفى بعيد الحب على طريقتها الخاصة، حيث كتبت منشورا خاص بها هي وزوجها على حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك» لتعبر له عن حبها وتذكره بيوم خطوبتهما الذي يوافق ١٤ فبراير.

وقالت: «زي النهاردة من ٣٠ سنة كانت خطوبتنا كنا عارفين بعض قبلها بيومين اتجوزنا صالونات أول مرة شفنا بعض قلت له أنا مش حابة اتجوز بالطريقة دي وأهلي غاصبين عليا أشوفك وقال لي وأنا كمان أمي هي اللي مرشحاكى ليا وأنا مش هتجوز مصرية، كان عايش في أمريكا»

واستكملت: «المهم قلت له عداك العيب يبقى تقول لوالدتك إني معجبتكش وأنا هقول لأهلي إنى استرخمتك تاني يوم كلمني وقال لي نشوى انا غيرت رأيي وقررت اتجوز مصرية وأعملى حسابك بكرة جاي اخطبك».

وأضافت: «النهاردة عيد الحب ومكنش فاكر طبعاً تاريخ خطوبتنا فأنا فاكرة رد وقال لي يااااااااه معقولة ٣٠ سنة مستحمل وصامد قلت له ياعم في المناسبات دي الراجل بيقول لمراته بحبك رد بشكل تلغرافي وقال بحبك قلت له بتحبني إد أيه قال لى بحبك اد ما بحب الونش وأبوجبل وأبو أدم وأوباما».