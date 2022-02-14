السفارة الأمريكية تستقبل 320 مصريا من الدارسين في برنامج اللغة الإنجليزية

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة أنها استقبلت في فبراير 320 طالبًا مصريًا جديدًا في برنامج اللغة الإنجليزية الرائد - برنامج المنح الصغيرة (أكسس) لتعلم اللغة الإنجليزية.

وأضافت السفارة - في بيان صحفي اليوم - أن هؤلاء الطلاب، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا، من محافظات مختلفة في جميع أنحاء مصر، ومن بينهم 20 شابًا معاقًا بصريًا.

وأوضحت أنه وبعد عامين من التدريب المكثف على تعلم اللغة الإنجليزية، سينضم هؤلاء الطلاب إلى ما يقرب من 5000 مصري من خريجي برنامج (أكسس) الذين عززوا مهاراتهم في اللغة الإنجليزية وآفاقهم المهنية.

وبحسب البيان، قال مدير المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية مايكا ريشر خلال ترحيبه بالطلاب الجدد: "إن برنامج (أكسس) هو برنامج رائع يغير حياة الناس، إن تعلم اللغة يبني الجسور ويخلق الفرص ويفتح عالما جديدا بالكامل للشباب".

وأشارت السفارة إلى أن شركاء السفارة الأمريكية، الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) وأميديست، سيقومون بتنفيذ البرنامج وإجراء الفصول الدراسية في مكاتبهم في القاهرة وللطلاب في المنظمات المجتمعية الشريكة خارج القاهرة.