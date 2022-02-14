الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

حكم الاحتفال بعيد الميلاد في الشرع

حكم الاحتفال بعيد
حكم الاحتفال بعيد الميلاد

حكم الاحتفال بعيد الميلاد، تصدر مؤشرات البحث الشهيرة خلال الساعات الماضية حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة الدين في الاحتفال بعيد الميلاد، وذلك بعد أن أثار سؤال من أحد المتابعين عن الاحتفال بعيد الميلاد من الناحية الشرعية، فقد خرج مجموعة من المتشددين بتحريم الاحتفال بعيد الميلاد والحب والأم، وتجدد المعركة من وقت لآخر عند قدوم أية مناسبة.

فتوى الاحتفال بعيد الميلاد تعد من أبرز الفتاوى التي دائما يحدث حولها جدل بين أصحاب الأفكار المتشددة وبين أصحاب الفكر الأزهري الوسطي، حيث أجاز علماء الأزهر والإفتاء الاحتفال ما لم يتتضمن على أية مخالفات شرعية كما وضحتها الإفتاء في فتواها.

 

حكم الاحتفال بعيد الميلاد

علماء الدين أوضحوا الجدل الدائر حول الاحتفال بعيد الأم والحب والميلاد والعمال، بأن هذه الأعياد جائزة ما لم تحتوي على مخالفات شرعية، حيث قالت دار الإفتاء المصرية في ردها على سؤال ورد إليها حول الاحتفال بعيد الميلاد، قائلة:" لا مانع شرعًا، من الاحتفال بيوم ميلاد الشخص، لما فيه من تذكر نعمة الله على الإنسان بالإيجاد، على أن يكون الاحتفال خاليًا من المحرمات كالاختلاط المحرم وكشف العورات ونحو ذلك مما لا يجوز شرعًا.

 

قصة احتفال سيدنا عيسى بيوم ميلاده

واستدلت الدار بما جاء في القرآن الكريم عن قصة سيدنا عيسى عليه السلام حيث قال الله تعالى: ﴿وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وَلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَياًّ﴾.

 بينما استشهدت بما جاء في السنة النبوية بما رواه مسلم في "صحيحه" عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم الإثنين؟ فقال: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ- أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ-»، فأشار بذلك إلى المعنى الذي يقتضي الحكم أن يوم مولد الإنسان هو يوم نعمة توجب الشكر عليها.

وبعد معرفة حكم الاحتفال بعيد الميلاد، أوضحت الإفتاء إلى أن الحديث أكد على أنه يجوز الاحتفال بأيام النعم كلها، فيوم المولد ويوم نزول الوحي والبعثة الشريفة نعمتان توجبان الشكر في ذلك اليوم، ويستأنس لإظهار الفرح بكل نعمة من باب شكر الله تعالى عليها بعموم قوله تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ [يونس: 59]. 

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وائل لطفي

الفن المصرى

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