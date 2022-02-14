الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وفد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يزور جنوب سيناء

صورة من الهيئة
صورة من الهيئة

أكد الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن جميع الخدمات الصحية المقدمة في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل يجب أن تتوافق مع أحدث معايير العالمية لجودة الرعاية الصحية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بجميع المحافظات ولجميع المنتفعين دون أي تمييز.

جاء ذلك خلال زيارة وفد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لمحافظة جنوب سيناء في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل لتكون ضمن محافظات المرحلة الأولى للمشروع.

وشملت الزيارة التي استمرت ليومين.. لقاء مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حيث استقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بمقر المحافظة لمناقشة آليات تطبيق المنظومة وبحث سبل التعاون المشترك لتوفير مختلف الخدمات الصحية، والوقوف على أحدث تطورات تسجيل المنشآت الطبية تمهيدا لدخولها المنظومة.

كما تناول الاجتماع المشترك تهيئة مستشفى شرم الشيخ الدولي للحصول على الاعتماد الدولي وإعدادها لتكون اول مستشفى صديقه للبيئة تؤهل للحصول على الاعتماد الدولي للسياحة العلاجية، إلى جانب تهيئة وحدات ومراكز طب الاسرة والمستشفيات بالمحافظة للتسجيل لدخول منظومه التأمين الصحي الشامل، فضلا عن دراسة عقد دورات تدريبيه للأطقم الطبية للإسراع في تسجيل المنشآت.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بجهود الهيئة في إعداد المعايير لمختلف المنشآت الصحية مؤكدا تقديم كافة أوجه المساعدة من قبل الأجهزة المختلفة بالمحافظة للهيئة في سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمات صحية ميسرة للمواطنين. 

شارك في اللقاء د. إسلام ابو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ود. السيد العقدة، عضو مجلس ادارة الهيئة، و د. حسام ابو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ود. سعيد محمود، مستشار رئيس الهيئة لشئون الفروع، ود. محمد عبد الحي، مدير عام فرع الهيئة بجنوب سيناء، ود. أيمن الشناوي، مدير رضا المتعاملين بفرع الهيئة بجنوب سيناء، ود. أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، ود. محسن عبيدو، مدير عام مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وفي السياق، قام وفد الهيئة بزيارة مستشفى شرم الشيخ الدولي لمناقشة الخطوات اللازمة للحصول على الاعتماد الدولي للسياحة العلاجية مما يساهم في وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية والتأكيد على الثقة في مخرجات النظام الصحي المصري.

كما شملت الزيارة جولات ميدانية لوفد الهيئة بعدد من الوحدات الصحية بمدينة الطور إلى جانب عقد لقاء مفتوح مع سكان المحافظة للوقوف على توقعاتهم من تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل كما قام وفد بتفقد المقر الجديد لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالمحافظة والجاري تجهيزه للعمل خلال الفترة المقبلة.

هيئة الاعتماد الاعتماد والرقابة الصحية جنوب سيناء رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية خلال زيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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