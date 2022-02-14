المشدد 6 سنوات لـ3 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا بالسجن المشدد 6 سنوات لـ3 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وبمعاقبة الرابع بالحبس سنة واحدة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه عما أسند إليه من التهمة الثانية بحيازة سلاح نارى ومصادرة السلاح الناري والذخيرة وإلزامهم بدفع المصاريف الجنائية.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط يفيد قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية وإعداد عدة أكمنة متحركة وثابتة أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين. الثلاثة أثناء تواجدهم داخل منطقة زراعية وبتفتيشهم عثر بحيازتهم على 6 قطع متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، كما عثر على بندقية خرطوش و3 طلقات بحوزة المتهم الأول للدفاع عن تجارتهم.

وعقب انتهاء التحقيقات أحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات بحيازتهم بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما أحرز المتهم الأول سلاحا ناريا بندقية خرطوش بدون ترخيص حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، واحالة القضية إلى المحكمة أصدرت حكمها المتقدم.