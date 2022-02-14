الإثنين 14 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خلال زيارته إلى ألمانيا..

شكرى يؤكد تطلع مصر لتفعيل الالتزامات بشأن «تغير المناخ» فى «كوب 27»

شكري والأمينة التنفيذية
شكري والأمينة التنفيذية لاتفاقية المناخ

التقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، اليوم الإثنين، بباتريسيا إسبينوزا الأمينة التنفيذية للاتفاقية، وذلك في إطار التحضير لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين للمؤتمر COP27.

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وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري أثنى على دور السكرتارية في إنجاح مؤتمر COP26 بجلاسجو، مشيرا إلى أن مصر ستستغل الزخم ومخرجات المؤتمر للبناء عليها فيCOP27، ومن ثم التطلع للعمل مع سكرتارية الاتفاقية خلال الفترة المقبلة لإنجاح هذه الدورة.

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جهود مصر لاستضافة «كوب 27»

وأطلع وزير الخارجية، الأمينة التنفيذية على الجهود التي تبذلها اللجنة العليا الوطنية التي تم تشكيلها للتحضير لاستضافة المؤتمر.

وأشار شكري إلى حجم المسئولية الملقاة على عاتق مصر في الدورة المقبلة للمؤتمر كمنعطف دقيق في قيادة العمل الدولي في مجال مكافحة تغير المناخ.

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وأوضح اعتزام مصر العمل على تحقيق التطلعات المنوطة بالمؤتمر المقبل من خلال تفعيل الالتزامات والتعهدات في هذا الشأن، لا سيما ما يتعلق بجهود التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وتمويل مساعي الدول النامية لبناء القدرة على تحملها ولتنفيذ التزاماتها ذات الصلة، واتخاذ خطوات فعلية اتصالًا بالإجراءات الهادفة إلى خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ.

من جانبها، وجهت الأمينة التنفيذية الشكر على الجهود التي تبذلها مصر لإنجاح المؤتمر المقبل، مؤكدة تطلع السكرتارية لاستمرار العمل مع مصر من أجل خروج COP27 بالنتائج المرجوة في هذا الشأن.

ووصل شكري، أمس الأحد، إلى مدينة بون الألمانية، لعقد عدة لقاءات حول قضية تغير المناخ. 

المناخ سامح شكري وزير الخارجية الامم المتحدة مصر تغير المناخ كوب 27

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الفن المصرى

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