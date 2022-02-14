الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

دورة تدريبية للسيدات على الصناعات الغذائية فى الوادى الجديد

صورة من التدربب
صورة من التدربب

شهدت قرية "الشيخ والي" بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، ختام فعاليات دورة تدريبية للسيدات والفتيات عن الصناعات الغذائية.


قال النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ عن الوادي الجديد، وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة، في بيان إعلامي له، اليوم الإثنين، إنه جرى تنظيم دورة تدريبية بالتعاون مع الإدارة الزراعية بقرية "الشيخ والي" التابعة لمركز الداخلة، للسيدات على الصناعات الغذائية خاصة المنزلية منها والبسيطة، والتي تساعد المتدربة على إيجاد فرصة عمل لها تساعدها على مواجهة أعباء الحياة.


أكد عبد الغني، أن الدورة اختتمت فعاليتها اليوم بمقر الجمعية الخيرية لقرية الشيخ والي استمرت لمدة ليومين وحاضرت فيها الدكتورة زينب سيد محمد علي، باحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية. 


وأشار، إلى أن الدورة تأتي في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن وأعضاء هيئته البرلمانية، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف جمال آدم، أمين الحزب بمحافظة الوادي الجديد.

الوادي الجديد فعاليات دورة الصناعات الغذائية حزب مستقبل وطن مواجهة أعباء الحياة تكنولوجيا الأغذية

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وائل لطفي

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