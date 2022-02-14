الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

قرار بنزع ملكية قطعة أرض لإقامة محطة صرف صحى فى أشمون

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أصدر محافظة المنوفية، اليوم الإثنين، قرارًا بنزع ملكية قطعة أرض وتخصيصها للمنفعة العامة ضمن أعمال محطة صرف صحى ساقية أبو شعرة بمركز أشمون.

ونص قرار محافظ المنوفية على الآتي.. 

بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة
العامة وتعديلاته، وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون الواردة برقم (3098)
بتاريخ 29/11/2021 بشأن طلب تعديل قرار المحافظ رقم 401 لسنة 2021 الصادر بشأن الاستيلاء المؤقت على غرفتى الدفع والاستقبال للعداية أسفل الرياح المنوفى ضمن أعمال محطة معالجة صرف صحى ساقية أبو شعرة- وذلك بتقليص المسافة الواردة بالقرار المشار إليه لترك ممر لملاك الأراضى للوصول لأراضيهم، وعلى قرار المحافظ رقم 401 لسنة 2021 .

وبناءً على ما ارتأيناه وللصالح العام، قـــــــرر: المادة الأولى- تعدل المادة الأولى من قرار المحافظ رقم 401 لسنة 2021.


فيما يخص القطعة الأولى فقط لتكون على النحو التالى: يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير المنفعة العامة أيهما أقرب على قطعة الأرض اللازمة لإقامة غرفة الدفع بعزبة الفرعونية الخاصة بوحدة معالجة كفر الحما- مركز أشمون وبيانها كالآتى: القطعة تقع بحوض الواطية رقم (4) بأبعاد (13م × 10م) زمام قرية الفرعونية - مركز أشمون ملك أهالى وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: بطول 10م يليه أرض زراعية ملك المواطن. الحد القبلى: بطول 10م يليه أرض زراعية ملك المواطن .والحد الشرقى: بطول 13م يليه المسار بعرض 3م وباقى المساحة أرض زراعية ملك المواطن . والحد الغربى: بطول 13م يليه مساحة 6.5م حرم رى ثم الرياح المنوفى.

المادة الثانية- يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

مصري الأرض صحي محافظ زراعية بيان المصرية عقار لتر شعر الرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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