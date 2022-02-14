الإثنين 14 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 5 مصانع عشوائية للأعلاف والأعشاب الطبية فى الجيزة

حملة امنية
حملة امنية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملة تفتيشية مُكبرة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق مديرية أمن الجيزة.

أثمرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التالي:

ضبط مصنع عشوائي بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة مركزات الأعلاف الخاصة بالأسماك والحيوانات الأليفة، بمضبوطات بلغت (26 طن مواد خام ومنتج نهائى لمركزات وإضافات أعلاف مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية).

ضبط مصنعين عشوائيين بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة "الأعشاب الطبية وزيوت الطعام - المواد الغذائية)، بمضبوطات بلغت 204٫3 طن مواد غذائية بدون ترخيص ومجهولة المصدر.

ضبط مصنعين عشوائيين بدون ترخيص "لإعادة تدوير المخلفات والفضلات وتحويلها لخام البلاستيك– لإنتاج وتداول الفحم النباتي"، بمضبوطات بلغت (118 طن مواد خام ومنتج نهائى لخام البلاستيك- 50 طن مواد خام لفحم نباتى مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة ومُعدة للتداول ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة لشرطة البيئة حملة المخالفات القضايا الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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