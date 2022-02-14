يحتفل العالم به اليوم.. تعرف على أسعار الهدايا في «عيد الحب»

يحتفل العالم اليوم 14 فبراير بعيد الحب، ليس فقط بين المرتبطين، فهو للتعبير عن الحب بين الأصدقاء والأقارب والأهل، ويرصد «الدستور» في التقرير التالي أسعار بعض الهدايا التي يتم بيعها للجمهور.

الألعاب الفرو:

تختلف أسعار الألعاب الفرو من الدباديب بمختلف أشكالها وأحجامها، ليبدأ سعر الدبدوب الصغير من 100 جنيه، ويصل حجم الدبدوب الكبير إلى 1500 جنيه.

المجات:

تختلف أشكال المجات وأحجامها وأنواعها، ويتم تحديد أسعارها بناءا على نوعها أولا ثم حجمها، لتبدأ أسعار المجات الحرارية العادية من 100 حتى تصل إلى 250 جنيه، بينما تبدأ أسعار المجات ذات الصلصال الحراري من 200 جنيه وتصل حتى 400 جنيه، أما اسعار المجات السادة ذات الالوان المختلفة تبدأ أسعارها من 80 جنيهًا وتصل حتى 150 جنيه.

الميداليات:

يحب أن يهدي البعض ميداليات مختلفة الأشكال، وتكون أسعارها كالتالي:

الميداليات ذات الأسماء المكتوبة وتكون مطلية بالفضة تبدأ من 200 جنيه، وتصل حتى 350 جنيه، أما الميداليات ذات الصلصال الحراري تبدأ أسعارها من 200 جنيه وتصل حتى 300 جنيه.

البلورات:

يفضل البعض شراء وإهداء البلورات المضيئة بأشكالها وأحجامها المختلفة، فسعر البلورة الصغيرة يكون 100 جنيه أما سعر البلورة الوسط يكون 250 جنيه وسعر البلورة الكبيرة 350 جنيه.

الهدايا الفضية:

في ذات السياق، يسعى البعض لشراء هدايا فضية سواء سلاسل أو خواتم، وتختلف أسعارها حسب سعر جرام اليوم ونوع الفضة من إيطالي أو إسباني أو مصري.

الورود المجففة:

ظهر نوع جديد من الهدايا وهي الورود المجففة داخل بلورات مضيئة، وتبدأ أسعارها من 80 جنيها، وتصل حتى 200 جنيه.

المشغولات الجلد:

يمكن إهداء بعض الهدايا المصنوعة من الجلد مثل المحافظ، وتبدأ أسعارها من 150 جنيه وتصل حتى 400 جنيه، وتختلف حسب نوع الجلد وسواء محفور عليها أسماء أم لا.