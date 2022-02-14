الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

البحر الأحمر تطلق مبادرتي «إبني البدري» و«الألف يوم الذهبية»

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهدت محافظة البحر الأحمر، اليوم الإثنين، إطلاق مبادرتي "الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"، و"إبني البدري"، والتي تقوم بتنظيمهما الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال «علشان ولادنا»، برئاسة الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب. 

وأكد محافظ البحر الاحمر، اللواء عمرو حنفي، أن المبادرتين تم الإعلان عنهما من متحف الحضارة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن القيادة السياسية، تقدم كل الدعم لمنظمات المجتمع المدني، وتحرص على مشاركتها مؤسسات الدولة في المبادرات المختلفة، وأكبر دليل على هذا الدعم تخصيص عام 2022 عاماً للمجتمع المدني.

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وأوضح أن الدولة تقدم كل الدعم للمبادرات بصفة عامة وللمبادرات الصحية بصفة خاصة، وتضعها تحت رعايتها، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة عبلة الألفي، أن مبادرة  "الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"  تهدف إلى حل القضية السكانية كيفاً وكماً من منظور حقوق الطفل في الرعاية المتميزة والمنفردة طيلة الألف يوم الذهبية من عمره، والتي تبدأ من بداية الحمل وحتى يتم الطفل عمر عامين، وحق الطفل الثاني أن تستعد له أمه لمدة سنة  لتبني مخزون جسمها من الحديد وحمض الفوليك وتعالج الأمراض المزمنة والالتهابات وأن تستعد له نفسيا مما يتبلور الحق المطلق للطفلين في المباعدة بين الحملين المتعاقبين لمدة 4 - 5 سنوات ( سنة حمل + سنتين من عمر الطفلالأول+ سنة قبل الحمل الثاني)،  من أجل منع التوحد والتقزم والسمنة وضعف الأداء المدرسي والولادات المبكرة والتشوهات الخلقية وتخفيض معدلات دخول الحضانات.

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وأشارت إلى أن مبادرة "ابني البدري " تأتي بالتوأمة مع المبادرة الرئاسية يوم جديد للمبتسرين، وتهدف إلى تدريب الأطباء والتمريض ورفع كفاءتهم، وتنمية مهاراتهم حسب مستويات الخدمة المقدمة بالحضّانات، وتطبيق آليات الحضانة الصديقة للأم والطفل من أجل تحسين مخرجات الرعاية بالحضانات وكذلك رفع الوعي المجتمعي بآليات رعاية الأطفال المبتسرين وكيفية تخفيض معدلاتهم  من خلال التعريف بأسباب الولادات المبكرة، وخاصة أن لدينا ضعف المعدلات العالمية من المبتسرين والتي تمثل 47% من وفيات حديثي الولادة وتعتبر من أهم أسباب الإعاقة بين الأطفال.

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البحر الاحمر الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب رئيس الجمهورية رؤية مصر 2030 المبادرة الرئاسية محافظة البحر الأحمر الأطفال الحضانات منظمات المجتمع المدني لجنة الصحة بمجلس النواب متحف الحضارة المصرية الاسرة المصرية عضو لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتورة عبلة الألفي دكتورة عبلة الألفي 2022 عاما للمجتمع المدنى الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب مبادرة ابني البدري رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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وائل لطفي

الفن المصرى

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