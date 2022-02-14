الإثنين 14 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«العدل» تواصل دوراتها التدريبية استعدادًا لتطبيق قانون الشهر العقارى الجديد

ارشيفية
ارشيفية

تواصل وزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، عقد دورات تدريبية لوكلاء الوزارة التابعين لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، والأمناء العام المساعدين بالمكاتب، والتى تتضمن شرحا وافيا وتفصيليا لأحكام مشروع قانون الشهر العقارى والتوثيق الجديد.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل، للدكتور المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري في إعداد وتنفيذ دورات تدريبية لصقل المهارات بما يتوافق مع أحكام مشروع تعديل قانون الشهر العقاري الجديد الذى وافق البرلمان عليه مؤخرا.

وعقد الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، أول محاضرة تدريبية لعدد 52 وكيل وزارة وأمين مساعد من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، فيما تعقد المحاضرة الثانية اليوم الإثنين، لوكيل وزارة وأمين مساعد من الوجه القبلي.

ونقل الدكتور جمال ياقوت لوكلاء الوزارة والأمناء العامين المساعدين بمكاتب الشهر العقارى والتوثيق، ثقة المستشار عمر مروان، وزير العدل، في قدرتهم على إزالة جميع العقبات والمشكلات التى تقابل المواطنين عند بداية تطبيق القانون ودفعهم إلى بذل أقصى ما فى سعهم نحو العمل على سرعة إنجاز جميع الطلبات التى ستقدم، سواء كانت يدويا أم إلكترونيا فى المواعيد التى سوف تحددها اللائحة التنفيذية عند صدور القانون الجديد.

وأكد الدكتور جمال ياقوت على أن وزير العدل يتابع يوميا مباشرة مع قطاع وزارة العدل والقطاعات الأخرى المعنية نحو الاستعداد الكامل لتطبيق القانون.

وزارة العدل دورات تدريبية وكلاء الوزارة مصلحة الشهر العقاري شرح وافى

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وائل لطفي

الفن المصرى

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