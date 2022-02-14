تجديد تكليف عراقيب مديرًا لمركز الدراسات الدولية للتعليم عن بعد بجامعة طنطا

أصدر الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، قرارًا بتجديد تكليف الدكتور ولاء عراقيب، مديرًا لمركز الدراسات الدولية للتعليم عن بعد بجامعة طنطا لمدة عام قابلة للتجديد، يذكر أن دكتور ولاء عراقيب قد شغل منصب مدير مركز الدراسات الدولية للتعليم عن بعد بجامعة طنطا منذ عام 2012 حتي الآن.

حصل الدكتور ولاء عراقيب، على ليسانس الحقوق -كلية الحقوق- جامعة طنطا- تقدير عام جيد جدا عام 1992، ثم حصل على دبلوم القانون الخاص كلية الحقوق جامعة طنطا- تقديرعام جيد جدا 1993.



كما حصل على دبلوم القانون العام من كلية الحقوق جامعة طنطا- بتقديرعام جيد 1994.



ثم حصل على ماجستير فى القانون الدولى والقانون المقارن من جامعة ساسيرن ميسودست - دالاس- تكساس - الولايات المتحدة الأمريكية "مرتبة الشرف 2003"، وحصل على درجة الدكتوراه فى العلوم القانونية والقضائية- جامعة ساسيرن ميسودست- دالاس- تكساس- بالولايات المتحدة الأمريكية "مرتبة الشرف 2007".

وفي إطار منفصل، نظمت جامعة طنطا، اليوم الإثنين، حفل افتتاح فعاليات الملتقى الأول للأسر الطلابية بجامعات وسط الدلتا، تحت رعاية وحضور الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وذلك تحت شعار «الجمهورية الجديدة.. آفاق وتحديات»، بمشاركة وفود من طلاب جامعات المنوفية وبنها وكفر الشيخ ودمنهور ودمياط، وبحضور عدد من عمداء الكليات، والدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومحمد القصير مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأعضاء اتحاد طلاب الجامعة وعدد كبير من الطلاب.