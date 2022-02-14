الإثنين 14 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد تكليف عراقيب مديرًا لمركز الدراسات الدولية للتعليم عن بعد بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أصدر الدكتور  محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، قرارًا بتجديد تكليف الدكتور ولاء عراقيب، مديرًا لمركز الدراسات الدولية للتعليم عن بعد بجامعة طنطا لمدة عام قابلة للتجديد، يذكر أن دكتور ولاء عراقيب قد شغل منصب مدير مركز الدراسات الدولية للتعليم عن بعد بجامعة طنطا منذ عام 2012 حتي الآن.

حصل الدكتور ولاء عراقيب، على ليسانس الحقوق -كلية الحقوق- جامعة طنطا- تقدير عام جيد جدا عام  1992، ثم حصل على دبلوم القانون الخاص كلية الحقوق جامعة طنطا- تقديرعام جيد جدا 1993.


كما حصل على دبلوم القانون العام من كلية الحقوق جامعة طنطا- بتقديرعام جيد 1994.


ثم حصل على ماجستير فى القانون الدولى والقانون المقارن من جامعة ساسيرن ميسودست - دالاس- تكساس - الولايات المتحدة الأمريكية "مرتبة الشرف 2003"، وحصل على درجة الدكتوراه فى العلوم القانونية والقضائية- جامعة ساسيرن ميسودست- دالاس- تكساس- بالولايات المتحدة الأمريكية "مرتبة الشرف 2007".

وفي إطار منفصل، نظمت جامعة طنطا، اليوم الإثنين، حفل افتتاح  فعاليات الملتقى الأول للأسر الطلابية بجامعات وسط الدلتا، تحت رعاية وحضور الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وذلك تحت شعار «الجمهورية الجديدة.. آفاق وتحديات»، بمشاركة وفود من  طلاب جامعات المنوفية وبنها وكفر الشيخ ودمنهور ودمياط، وبحضور عدد من عمداء الكليات، والدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومحمد القصير مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأعضاء اتحاد طلاب  الجامعة وعدد كبير من الطلاب.

تجديد تكليف عراقيب مديرا لمركز الدراسات الدولية للتعليم بعد بجامعة طنطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

«الأرصاد»: طقس الثلاثاء شديد البرودة ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

علامات محددة.. كيف يمكن التفريق بين كورونا وأوميكرون؟

«وقف إرسال الرسائل لمتلقى الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا».. الحكومة ترد

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

«السيسى» يؤكد تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات شركة أباتشى الأمريكية فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

عبدالوهاب داود

مدن حلمى سالم العامرة بالمحبة

محمد العسيري

كل اللى عاشوا فى حضرتك حلوين

ماجد حبته

نعم للإذاعة.. غير الموجّهة

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة المصرية.. والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

الكِتَاب المصرى

صور

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

ضمن 22 وفد أجنبي: وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار تحضر "إيجبس 2022"

نواب أردنيون يطالبون باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصرى

مقتل شخص وإصابة 10 آخرين خلال تصدى الشبان للقوات الإسرائيلية