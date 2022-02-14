تحصين 11.7% بلقاحات ضد كورونا.. وتسجيل أكثر من 11 مليون إصابة في إفريقيا

أكدت "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" التابعة للاتحاد الإفريقي، بلوغ نسبة التحصين من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" 11.7 في المائة، فيما حصل 16.8 في المائة على جرعة واحدة و0.8 في المائة على جرعة معززة، على مستوى دول القارة السمراء.

وأوضحت المراكز - في بيان صحفي اليوم الاثنين ـ أنه تم تسجيل 11 مليونا و31 ألف إصابة و244 ألف حالة وفاة متأثرة بفيروس "كورونا" وسط تعافي 10 ملايين و140 شخصا، منذ بدء انتشار الجائحة في دول القارة.

وأشارت إلى أن حالات كورونا القارية استحوذت على 3 في المائة من نسبة الإصابات المسجلة عالميًا، فيما بلغت وفيات القارة 4.2 في المائة من النسبة العالمية.

وعن ظهور تحورات فيروس "كورونا"، أبلغت 48 دولة عن ظهور متحور "ألفا"، فيما سجلت 44 دولة ظهور متحور "بيتا"، و47 دولة أبلغت عن متحور "دلتا"، و6 دول ظهر لديها متحور "جاما"، و39 دولة أبلغت عن ظهور متحور "أوميكرون".

وأكدت أن 53 دولة إفريقية واجهت الموجة الثالثة، و46 دولة ضربتها الموجة الرابعة، فيما عصفت الموجة الخامسة بـ 8 دول منذ بدء الجائحة، بينما كشفت عن إجراء 94 مليونا و10 آلاف اختبار في مسعى لترصد وعلاج فيروس "كورونا" المستجد.

وفي سياق ترصد الفيروس سريع الانتشار، أوصت الدول الأعضاء بالاستمرار في تتبع المتلازمات مثل الانفلونزا والترصد الجيني للفيروس وتتبع المخالطين وإخطار وتبادل البيانات بين الدول الأعضاء، واستمرار حملات التوعية واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى لبناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.