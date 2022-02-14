الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وصول طائرة إماراتية تحمل 40 طن مواد غذائية وإغاثية إلى مقديشو

وصول طائرة إماراتية
وصول طائرة إماراتية تحمل 40 طنا مواد غذائية

وصلت إلى العاصمة الصومالية مقديشو طائرة ثانية ضمن الجسر الجوي الذي تسيره هيئة الهلال الإماراتي، لإغاثة المتأثرين من الجفاف من أبناء الشعب الصومالي.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الطائرة تحمل 40 طنًا من المواد الغذائية الأساسية والتمور ومكملات غذائية للأطفال، ويتضمن برنامج مساعدات الهيئة بجانب الجسر الجوي، تحريك سفينة مساعدات لدعم جهودها في هذا الصدد، وتخفيف وطأة المعاناة عن كاهل الأشقاء الصوماليين.
ويتضمن البرنامج أيضًا توفير المياه عبر ناقلات وصهاريج للنازحين بسبب الجفاف في مناطق تواجدهم الحالية، بجانب حفر مزيد من آبار المياه في المناطق والأقاليم التي تعاني شحا شديدا في إمدادات المياه.
ووصل إلى الصومال مؤخرا وفد من هيئة الهلال الأحمر لقيادة عمليات الهيئة الإغاثية، والإشراف على إيصال المساعدات للمتأثرين والنازحين الذين هجروا مناطقهم بحثا عن الماء، كما يقوم الوفد بتفقد الأوضاع الراهنة للنازحين والوقوف ميدانيًا على احتياجاتهم الضرورية وتوفيرها عبر برنامج الهلال الأحمر المستمر للحد من معاناتهم وتحسين ظروفهم الإنسانية.
وأكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن برامجها في هذا الصدد تأتي تعزيزًا لمبادرات الدولة الإنسانية والإغاثية والتنموية لصالح الشعب الصومالي، وامتدادًا لجهودها المستمرة للحد من وطأة المعاناة الإنسانية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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