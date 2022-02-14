عاهل البحرين يتلقى رسالة خطية من «بوتين» تتعلق بالعلاقات الثنائية

تلقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الإثنين، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتعلق بعلاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين.

وأوضحت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن الرسالة تسلمها وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال استقباله السفير الروسي لدى المنامة «إيجور كريمنوف»، حيث بحثا مسار علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي، وتطويره في مختلف المجالات؛ بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.