الإعدام لـ«قاتلة الأطفال» فى الأقصر

قضت محكمة جنايات الأقصر، اليوم الإثنين، بإعدام سيدة، بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية، لارتكابها جرائم قتل عمد في القضية التي حملت رقم 9086 لسنة 2020 جنايات إسنا.

وكان قد ورد تقرير دار الإفتاء بتأييد حكم الإعدام على المتهمة "شيماء ع ح م" 28 سنة، مقيمة قرية القرايا مركز إسنا، لقيامها بقتل طفلين والشروع في قتل ثالث في غضون عامي 2015 و2020، حيث أقدمت على قتل المجني عليه الطفل عبد الوهاب السيد عبد الوهاب "، مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله وأعدت لهذا الغرض سلاح أبيض "سكين"، حيث استدرجته إلى داخل مسكنها بزعم اللهو معه وتعدت عليه بالضرب وكالته ضربتين بالسكين ببطنه.

كما قتلت المتهمة طفلتها "إسراء خالد سليمان" مع سبق الإصرار، حيث أطبقت بكلتا يديها حول رقبتها قاصدة من ذلك قتلها حتى فاضت روحها لبارئها.

كما شرعت المتهمة في قتل الطفل "علي يوسف علي حجاج" - نجل شقيقها- حيث استدرجته إلى إحدى الغرف وما إن ظفرت به حتى أغلقت باب الغرفة، وأطبقت بكلتا يديها على رقبته قاصدة من ذلك قتله إلا أنه قد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه.