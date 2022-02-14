وزير الرياضة يبحث ترتيبات استضافة مصر لاجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA)

تستضيفها مصر لأول مرة في تاريخ القارة الإفريقية

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كافة الاستعدادات والترتيبات الخاصة باستضافة مصر لفعاليات اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات *الوادا* والمزمع عقدها في شهر مايو 2022 والتي يتم استضافتها لأول مرة بالقارة الإفريقية ومنطقة والشرق الأوسط وذلك خلال الاجتماع الذى عقده صباح اليوم مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات *نادو* بحضور الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والدكتورة هانم الأمير المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وممثلي الشركة المسئولة عن ترتيبات استضافة مصر للاجتماعات وتضمن الاجتماع بحث العديد من الموضوعات منها النواحي اللوجيستية وتكنولوجيا المعلومات والبرنامج الاجتماعي لضيوف ووفد الوكالة.



ومن المقرر أن يعقد وزير الشباب والرياضة اجتماعاً تنسيقياً موسعاً الخميس المقبل مع ممثلي الوكالة الدولية عبر الفيديو كونفرانس لبحث آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لاجتماعات الوادا وبحث كافة المتطلبات مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

اجتماع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA



وتتضمن الأجندة الخاصة باجتماعات مجلس إدارة والمكتب التنفيذي للوادا مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالوكالة الدولية ومنها الاستراتيجية الدولية لمكافحة المنشطات والحسابات الختامية واللجان الدائمة واستضافة الاجتماعات والندوات على مدار السنة ومناقشة الضوابط الخاصة بالبطولات والهيئات الرياضية والعقوبات والإجراءات المتخذة على مستوى العالم .

وأكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة توفير كافة الإمكانات لإنجاح الحدث وخروجة بالشكل اللائق بمكانة جمهورية مصر العربية ارتكازاً على المكانة التي أصبحت تتمتع بها جمهورية مصر العربية في استضافة مختلف الأحداث والمناسبات الرياضية الدولية في ضوء ثقة الأسرة الرياضية الدولية في الدولة المصرية وقدراتها الفنية واللوجستية والإدارية.