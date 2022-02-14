الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان: شراء 10 ملايين جرعة من لقاح «فايزر» المضاد لـ«كورونا»

لقاح فايزر
لقاح فايزر

أعلن وزير الصحة الياباني جوتو شيجيوكي، اليوم الإثنين، التوصل إلى اتفاق مع شركة "فايزر" الأمريكية لشراء 10 ملايين جرعة إضافية من لقاحها المضاد لفيروس كورونا.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن البلاد ستتسلم الجرعات في مارس المقبل، بهدف تسريع وتيرة برنامج الجرعات التنشيطية في اليابان.
ودعا الوزير المواطنين إلى تلقي الجرعات التنشيطية سريعا، مشيرًا إلى أنها فعالة في منع تطور الأعراض أو الإصابة بحالات خطرة، كما تعهد بالتوصل إلى المزيد من الاتفاقات مع شركات اللقاح لمساعدة اليابان في الاستمرار بسلاسة في توزيع الجرعات الثالثة من اللقاح.

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وائل لطفي

الفن المصرى

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