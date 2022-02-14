رئيس بيلاروسيا يؤكد عدم مسئولية بلاده عن تدهور العلاقات مع أوكرانيا

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده ليست مسئولة عن تفاقم علاقاتها مع أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية، اليوم الإثنين، عن تصريح لوكاشينكو خلال لقائه مع السياسي الأوكراني ألكسندر موروز، قوله: “عمليًا ليس لدينا أي علاقة بتدهور علاقاتنا مع كييف.. لقد اتبعنا سياسة واضحة ومفهومة للشعب الأوكراني”.

وأضاف: “ولا نزال ملتزمين بهذه السياسة.. يجب أن يتطور مستقبلنا على هذا النحو، على أننا جيران”.

وأكد لوكاشينكو، أن الدول الغربية تهدف إلى تأجيج الصراع في أوكرانيا، وهذه الدول تريد أن تدخل ساحة القتال، ولكن يقاتل الآخرون نيابة عنها.

وتابع لوكاشينكو قائلا: “أعرف بالضبط ما يحتاجه الغرب حاليا، يحتاجون إلى إطلاق العنان للصراع؛ وكما تعلمون، بأيادي الآخرين بل، ومن الأفضل شن حربًا بأيدي الآخرين، دع الأوكرانيين والروس والبيلاروسيين يموتون. وهذا الأمر بعيد المنال”.