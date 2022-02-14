الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأرصاد»: طقس الغد شديد البرودة ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

الأرصاد
الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الثلاثاء، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحر، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وبشأن الظواهر الجوية، يتوقع الخبراء تكوُّن شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 20 09
الإسكندرية 17 11
وادي النطرون 19 11
طنطا 20 09
شبين الكوم 20 09
دمنهور 18 10
بلطيم 18 11
مطروح 17 11
السلوم 17 10
سيوة 18 06
بورسعيد 18 11
دمياط 17 11
الزقازيق 20 09
المنصورة 20 09
الإسماعيلية 20 09
السويس 20 09
العريش 18 11
رفح 18 11
رأس سدر 22 11
نخل 18 00
نويبع 21 16
طابا 20 14
كاترين 15 02
الطور 21 10
شرم الشيخ 23 15
الغردقة 23 13
مرسى علم 23 12
الفيوم 20 05
بنى سويف 20 07
المنيا 21 07
أسيوط 21 06
سوهاج 22 06
قنا 24 08
الأقصر 25 08
أسوان 26 10
إدفو 26 09
أبوسمبل 23 12
الوادي الجديد 24 08
شلاتين 26 12
أبورماد 26 13
حلايب 22 12
رأس حدربة 22 12

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الفن المصرى

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