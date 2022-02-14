رئيس «إيجيس» الفرنسية: مصر تمتلك مشروعات مهمة فى قطاع خطوط الأنابيب بالمنطقة

قال لوران جرمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيجيس» Egis، إن مصر لديها مشروعات مهمة في قطاع خطوط الأنابيب بالمنطقة، وهو ما يشكل 13% من إجمالي مشروعات خطوط الأنابيب التي تنفذها Egis في الشرق الأوسط.

وقال جرمان، في بيان للسفارة الفرنسية بالقاهرة اليوم الاثنين: "نتوقع أن يزداد هذا الرقم بصورة كبيرة في ضوء الاستثمارات الجديدة التي ستنفذها مصر في السنوات القادمة، واستنادا إلى الخبرة الدولية لـEgis وإلى علاقتها الحالية بشركائنا المصريين، فإننا نثق في أن وجودنا في مصر سيتسع بشكل كبير".

وأضاف: "إننا نلتزم تماما برؤية مصر 2030، ونتطلع إلى المشاريع المقبلة التي سنشارك فيها".

وأوضحت السفارة أن جرمان يزور القاهرة حاليا للقاء مسئولين من الحكومة المصرية إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين والوكلاء، مما يؤكد التزام هذه المجموعة لصالح التنمية في مصر.

وأضافت أن شركة «إيجيس» تعمل في مصر حاليا بموجب ترخيص جديد يتمتع بصلاحيات واسعة تشمل خدمات وخبرات هندسية كاملة في جميع القطاعات الهندسية، منها: خدمات إدارة بناء وتشييد المشروعات بجميع أنواعها، وخدمات التصميم والإشراف، وخدمات التدريب وإدارة مشاريع المياه والكهرباء، وخدمات المشاريع الصناعية.

وفي إطار زيارته، التقى لوران جرمان بسفير فرنسا في القاهرة مارك باريتي، للحديث حول فرص المشاركة بالمشروعات الاستراتيجية في مصر.

وذكرت السفارة أنه وفي ضوء الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، باتت مصر تستثمر بكثافة من أجل تأسيس بنية تحتية صلبة لدعم التطورات الاقتصادية والاجتماعية، مما شجع على جذب مزيد من المستثمرين، واكتساب مزيد من الثقة الدولية لصالح الاقتصاد المصري.

وفي عام 2021، وقّعت فرنسا اتفاقيات مع مصر باستثمارات قيمتها 6ر4 مليار دولار، في مجالات النقل والطاقة المتجددة، مما جعل من مصر شريكا اقتصاديا استراتيجيا لفرنسا.

وتعمل «Egis» في مصر منذ عام 2001، حيث أنجزت العديد من المشروعات الرئيسية في العديد من القطاعات، منها قطاع السكك الحديدية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأنفاق وهيئة السكك الحديدية المصرية، وقطاع مشروعات المياه والطاقة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وقطاع الطيران المدني بالتعاون مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وشركة مطار القاهرة، وقطاع الإنشاءات بالتعاون مع مختلف المطورين العقاريين.

وتعمل «Egis» حاليا بالخط 2 و3 لمترو القاهرة، إلى جانب إعداد دراسة جدوى لخطوط ترام الرمل بالإسكندرية وطنطا- المنصورة- دمياط، هذا إلى جانب مشروعات إنشائية أخرى.