الإثنين 14 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هل تشن ميجان الحرب على كاميلا باركر؟

ميجان ماركل
ميجان ماركل

وصفت كاميلا ميجان ماركل بأنها "تلك الفتاة الصغيرة" واعتقدت أنها "جافة تفتقر للمشاعر" ، كما يزعم كاتب ملكي.
وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد ادعى كاتب السيرة الملكية توم باور أن الدوقتين لم يتحدثا وجها لوجه من قبل - حيث ورد أن الملكة كاميلا المستقبلية تشكك دائما في نوايا ميجان.

ويدعي الكتاب الملكيون أن ميغان وهاري تعمدا تجاهل لقب كاميلا الجديد، حيث كانت العلاقات بين ميجان وكاميلا فاترة للغاية،فكانت كاميلا البالغة من العمر 74 عاما ظلت "متكتمة" بآرائها عن ميغان ، 40 عامًا ، بعد أن انضمت إلى العائلة المالكة.

وأكدت الصحيفة ان هاري وميجان التزاما الصمت بعد إعلان الملكة اليزابيث الثانية البالغة من العمر 95 عامًا ، أن كاميلا ستُعرف باسم الملكة الق ينة عندما يصبح نجلها الأكبر الأمير تشارلز البالغ من العمر 73 عامًا ملكًا.

ويعتقد باورز أن صمتهم كان "متعمدًا" و "إهانة" للعائلة المالكة، قائلا "لعل صمت عائلة ساسكس الذي يصم الآذان هو طريقة ميجان لإعلان الحرب".

وتابع "الجميع يعتقد ان ميجان لم تحب كاميلا أبدًا ، وأنا متأكد من أن المشاعر متبادلة، فمنذ البداية ، كانت كاميلا متشككة بشأن المغامرة القادمة من لوس انجلوس".

وأضاف "ولكن ، كما هو الحال في كل سلوكها ، ظلت كاميلا صامتة، أثناء مشاهدة تشارلز يعتقد بألم أن هاري كان عازمًا على إذلاله علنًا ، قدمت كاميلا بلا شك الراحة والنصيحة الجيدة لطمأنة زوجها بأنه بذل قصارى جهده لحل الخلاف.

واستطرد قائلا "يمكنها مواساته أنه في ظل تحدي سلطته من قبل عائلة ساسكس ، فإنه سيخرج منتصرا".

في خطاب بمناسبة اليوبيل البلاتيني، قالت الملكة البالغة من العمر 95 عامًا، إن "رغبتها الصادقة" هي أن تُعرف دوقة كورنوال باسم الملكة.

وحصلت كاميلا على لقب أميرة قرين بعد زواجها من تشارلز في عام 2005.

ملكية ميجان ماركل العائلة المالكة الملكة إليزابيث تشارلز هارى وميجان لوس أنجلوس الملكة اليزابيث الثانية كورنوال ساسكس اليوبيل البلاتيني دوقة كورنوال بمناسبة اليوبيل البلاتيني الملكة كاميلا

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الفن المصرى

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