«محلية البرلمان» تناقش أثر تطبيق أحكام قانون المحال العامة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الأثنين، أثر تطبيق أحكام القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020. وذلك فى ظل تأخر اللجنة العليا لتراخيص المحال عن إصدار الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال وفقًا لأحكام هذا القانون، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقًا لأحكامه، بهدف زيادة الموارد المالية.

وتساءل النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية انتقادات للتأخر فى تطبيق قانون المحال العامة، قائلًا: " بمشى فى أى حته بمصر إلا واسأل عن قانون المحال العامة الذى صدر عام 2019، لماذا لم تطبقه الحكومة والتنمية المحلية على وجه الخصوص.. إحنا قعدنا نتكلم عن القانون سنوات".

من جانبه أكد اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، على الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة عقدت 44 اجتماعا الفترة الماضية بحضور كافة الجهات والوزارات المعنية وصولًا لأقل قدر من الأشتراطات غير المعقدة سواء للأنشطة التى تمثل خطورة والتى لا تمثل خطورة.

وقال الجزار، إن كل وزارة كان لها شروط فى كيفية تنفيذ القانون، ودور الوزارة التوفيق بينهم وصولا لأقل شروط حتى لا يتم التصعيب على المواطن.

وأضاف الجزار أن السبب فى تأخير التطبيق، لاسيما والجهد المبذول فى تحديد الرسوم ووتم الاسترشاد برأى الأجهزة المختلفة، لاسيما وإننا نعمل على إدخال محال منشأة منذ 40 عاما للمنظومة، فكان الحرص ألا تكون الشروط والرسوم منفرة، لافتا إلى إجراء مشاركات مجتمعية واسعة تم النزول فيها إلى القري.

وأكد وليد البوشي مستشار قانوني بوزارة التنمية المحلية، أنه تم إعداد نماذج موحدة للتراخيص وتحديد فئات رسوم التراخيص سواء للأنشطة الخطرة أو غير الخطرة في ضوء الحدود الدنيا والقصوي التي أقرها قانون المحال العامة، مشيرا إلي أنه يتم العمل علي إصدار التراخيص إلكترنياً.

وقال البوشي، إنه تم بذل جهد كبير أيضا من أجل وضع جدول بتصنيف المحال العامة والأنشطة ليصدر قرار بها من رئيس مجلس الوزراء برقم 1698 لسنة 2020 محددا 316 تصنيف، وذلك بعد التوافق مع جميع الجهات بما ييسر علي المواطن.

وأشار البوشي إلي التعاون الكبير الذي ابداه للبنك الدولي، والامداد بكثير من المشاورات، مشيرا إلي أبرز ملاحظاته كانت تتعلق بالاجراءات والتنفيذ وليست التشريع، مشيرا إلي أن هدف اللجنة ك العليا لتراخيص المحال العامة وأمانتها الفنية في إجتماعاتها الاتجاه نحو تبسيط الاجراءات مثل الميكنه وتوحيد القرارات.

من جانبه وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، الشكر باسمة واسم اللجنة للنائب الدكتور محمد الفيومي، علي مجهوده الوطني في معاىمه وزارة التنمية المحلية في التأسيس التنفيذي لهذا التشريع، مشيرا إلي أن دور المجلس التشريعي من المفترض أن ينتهي دوره بالقانون لكننا حرصنا علي التعاون مع الحكومة فيما بعد صدوره من أجل تنفيذه والتطبيق القويم، وتم تفويض الدكتور محمد الفيومي في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال إجتماعها اليوم الأثنين، أثر تطبيق أحكام القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020. وذلك في ظل تأخر اللجنة العليا لتراخيص المحال عن إصدار الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال وفقاً لأحكام هذا القانون، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقاً لأحكامه، بهدف زيادة الموارد المالية.