وزير الزراعة يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية

ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية بحضور أعضاء مجلس الادارة ومديري المعاهد بالمركز.

وفي بداية الإجتماع قال وزير الزراعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولى الزراعة اهتماما كبيرا نظرا لدورها في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأكد على ضرورة الاهتمام بالبحوث التطبيقية في مواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة وإعداد رؤية لطرحها على قمة المناخ cop27 التى تستضيفها مصر هذا العام وأشار إلى ضرورة استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتأقلم من التغيرات المناخية وأشار أيضا إلى أهمية البحث العلمي في مجال الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي وتحديث نظم الري ومكافحة التصحر وملوحة التربة وتحديث السلالات والتلقيح الاصطناعي وتنمية المراعي والوديان لزيادة إنتاجية مصر من الثروة الحيوانية.

وتناول القصير أيضا أهمية البحث العلمي في مجال الثروة السمكية والداجنة واللقاحات البيطرية والقيمة المضافة كما أشار إلى ضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعي.

واعتماد الخريطة السمادية وتوصيلها للمزارعين وأيضا الخريطة الصنفية والتراكيب المحصولية وأهمية الربط بين التقاوى والخريطة الصنفية.

وأكد وزير الزراعة أيضا على أهمية مواكبة البحث العلمي لمشاكل المجتمع وجهود الدولة خاصة في مجال التوسع الأفقي والرأسي.

ومن جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية انجازات وجهود المركز في المجالات المختلفة ومنها انتاج الامصال واللقاحات والقوافل البيطرية وكذلك التوسع في زراعة قصب السكر بنظام الشتلات.

كما ناقش مجلس إدارة المركز بعض الموضوعات الإدارية والمالية للعاملين والباحثين في المركز والتي كانت مدرجة على جدول الأعمال.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دعم القطاع الزراعي لزيادة الانتاج.