الإثنين 14 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

رئيس المركز الأورومتوسطي: التصوف هو ممارسة إنسانية تعبُّدية

المركز الأورومتوسطى
المركز الأورومتوسطى لدراسة الاسلام اليوم

قال الدكتور منير القادري، رئيس المركز الأورو متوسطي لدراسة الإسلام اليوم، إن رجالات التصوف والطرق الصوفية الأصيلة عملوا على أن يتبوأ الاهتمام بالأخلاق و القيم صدارة انشغالات الإنسانية، حتى تعيش تطورات العالم الحديث وواقعها المعاصر في تناغم مع القيم الكونية للعدالة والمساواة والاحترام والعيش المشترك، وأبرز أنها مقاربة تحث على تطوير الإحساس واستكشاف الرموز المتجلية في هذا الكون، لأن مصدرها مقام الإحسان وغايتها السمو بالروح وتهذيب النفس والتحلي بروح المسؤولية والالتزام لمصلحة الإنسانية، جاء ذلك خلال ليلة الوصال الصوفية رقم 91 والتى تنظمها مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية. 

وتابع " القادرى" : "إنها تربية أخلاقية عرفانية تهدف إلى حماية فضاءات حياتنا من التهالك، مع ربط وعي الناس بأهمية المفهوم المركزي للمحاسبة الدائمة للنفس ومراقبتها لتحقيق الواجب إزاء الله وخلقه، كمصدر ومنطلق للعمل والالتزام الأخلاقي، حتى ينخرط الإنسان فاعلا في درب الإيمان و الإحسان، ويكابد وسط تداعيات العيش في المجتمع في خضم معركته في هذه الحياة طلبا لوجه الله تعالى وتحقيق سعادة الدارين كما ورد في الأثر:( فمن خاف الله خوف الله منه كل شيء،)قال تعالى: (وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ) (سورة الإسراء الآية 72)".

ولفت الى أن التصوف ينبغي أن يُفهم على أنه ممارسة إنسانية تعبُّدية، تتَّخذ من الدين وسيلة لتحقيق غايتين، احداها أخلاقية يتجلَّى دورها في العمل على إصلاح المجتمع الإنساني، وتهذيب أخلاقه ورَوْحَنَتِه، والأخرى معرفية تتمثل في صلة العبد بربِّه، والتي هي صلة تعبُّد ومحبَّة، يُرجى - من بلوغ مداها الأقصى- تحقيق المعرفة بالله .

وأضاف" القادري" أن التربية الروحية والأخلاقية للتصوف هي خلاصة الأذواق المعرفية الرائقة للمشايخ أهل الله التي وجب علينا استغلالها في تأهيل العنصر البشري دينيا وروحيا وفكريا وسلوكيا، بموازاة مع التأهيل العملي، مؤكدا أن هذه القاعدة هي التي حملها نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم في تأسيسه للنموذج التنموي للأمة، الصالح لكل زمان ومكان، ليخلص الى أن "كمال خلق العبد في تحققه بمقام العبودية وقيامه بحقوق الربوبية". 

رئيس المركز الأورومتوسطي التصوف ممارسة إنسانية تعبدية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

«السيسى» يؤكد تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات شركة أباتشى الأمريكية فى مصر

«وقف إرسال الرسائل لمتلقى الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا».. الحكومة ترد

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

رسائل مهمة من الرئيس السيسي خلال مؤتمر «إيجبس 2022»

أجمل رسائل عيد الحب 2022 للمخطوبين والأزواج

انخفاض الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار.. الأرصاد توضح حالة الطقس المتوقعة الساعات المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

عبدالوهاب داود

مدن حلمى سالم العامرة بالمحبة

محمد العسيري

كل اللى عاشوا فى حضرتك حلوين

ماجد حبته

نعم للإذاعة.. غير الموجّهة

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة المصرية.. والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

الكِتَاب المصرى

جمال-أسعد

بولس فهمى والمواطنة

صور

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

ضمن 22 وفد أجنبي: وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار تحضر "إيجبس 2022"

نواب أردنيون يطالبون باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصرى

مقتل شخص وإصابة 10 آخرين خلال تصدى الشبان للقوات الإسرائيلية