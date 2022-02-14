روسيا: نأمل من الحكومة الليبية الجديدة حشد المجتمع حولها

أعربت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أمل بلادها أن تتمكن الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، من تحقيق التفاف وتعاضد المجتمع الليبي حولها.

وقالت زاخاروفا، خلال تعليقها على إقرار تعيين فتحي باشاغا، كرئيس وزراء جديد لليبيا، اليوم الإثنين: "نعتقد أنه يجب احترام هذا الاختيار من جانب البرلمانيين الليبيين، ومن المهم جدًا ألا تؤدي التناقضات القائمة بين الليبيين إلى نزاع جدي"، مشيرة إلى ضرورة حل هذه التناقضات من خلال المفاوضات والتسويات وتحقيق الحلول الوسط.

وتابعت زاخاروفا: "نأمل أن تتمكن الحكومة الليبية الجديدة بقيادة فتحي باشاغا من حشد المجتمع الليبي حولها، وهو ما سيسمح بالتعامل بنجاح مع المهام الصعبة للمرحلة الانتقالية، بما في ذلك الاستعدادات لإجراء انتخابات وطنية عامة".