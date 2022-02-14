بلغاريا: مستعدون لإجلاء رعايانا من أوكرانيا حال تصاعد التوترات

أعلنت السلطات البلغارية، عن استعدادها لإجلاء رعاياها من أوكرانيا حال تصاعد التوترات.

وذكرت وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية، اليوم الإثنين، أن مقر إدارة الأزمات بوزارة الخارجية البلغارية يراقب تطورات الأوضاع في البلاد وحولها.

وأعلن مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية البلغارية ميتكو ديميتروف، أن مقر الأزمة يراقب الوضع في أوكرانيا، وفي حال تصعيد التوترات فهو جاهز لتطبيق بروتوكول الإخلاء بحسب تعليمات وزيرة الخارجية تيودورا جينتشوفسكا.

وجددت وزارة الخارجية البلغارية تحذير رعاياها من السفر إلى أوكرانيا، وتحث أولئك الموجودين على أراضيها على مغادرة البلاد بالوسائل المتاحة.