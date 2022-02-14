12 وفاة و25 ألفًا و951 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى النمسا

سجلت النمسا 25 ألفًا و951 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما سجلت البلاد 12 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الإثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و274 ألفا و664 إصابة، والوفيات إلى 14 ألفا و372 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، أنه تم إعطاء 17 مليونا و895 ألفا و841 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وواصلت النمسا تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا (كوفيد- 19)، حيث قررت اعتبارًا من أمس السبت، مطالبة المواطنين فقط بارتداء كمامات من نوع "إف إف بي2" في المتاجر أو المتاحف.

وقررت السلطات إلغاء القواعد الخاصة بالسماح فقط بدخول البلاد للأشخاص الذين تلقوا التطعيم أو الذين تعافوا من كوفيد- 19.

كما خففت الحكومة القيود المفروضة على عدد الأشخاص الذين يحضرون فعاليات عامة، لكن الحاضرين سيتعين عليهم ارتداء كمامات في فعاليات مثل مباريات كرة القدم، على سبيل المثال.

واعتبارًا من 19 فبراير الجاري، بعيدًا عن فيينا، سيتم السماح لمن تلقوا التطعيم والذين تعافوا من الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى الأشخاص الذين خضعوا لاختبار سلبي للفيروس بالذهاب إلى المطاعم وتنطبق نفس القواعد على السائحين.

