رئيسة وزراء نيوزيلندا: ندخل مرحلة غير مسبوقة في مواجهة كورونا

حذرت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، اليوم الاثنين، من أن بلادها تدخل مرحلة جديدة من مواجهة وباء كورونا "لم تشهد مثلها حتى الآن"، مع تزايد حالات الإصابة بشكل كبير.

وقالت: "إننا نبدأ للمرة الأولى منذ بداية تفشي المرض في فترة يرى فيها النيوزيلنديون المزيد من حالات كوفيد-19 في المجتمع.. إنها فترة اضطراب، وأنا أعلم أنها فترة خطرة ولن تكون مثل أي شيء شهدناه حتى الآن"، بحسب صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" النيوزيلندية.

وأعلنت "أرديرن" أيضًا أن نيوزيلندا ستدخل "المرحلة الثانية" من استجابتها لمتحور أوميكرون، إذ سيتم تقليص فترات العزلة المنزلية، وستعتمد أكثر على تتبع جهات الاتصال من خلال التطبيقات والاستبيانات عبر الإنترنت، بدلًا من التحقيقات في كل حالة من خلال مسؤولي الصحة.

ويعد هذا الإعلان اعترافًا بأن تعقب المخالطين بشكل مباشر قد استنفد قدرته بالفعل، في حين أن نيوزيلندا لديها ما يقرب من 5 آلاف حالة نشطة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.