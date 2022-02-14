بريطانيا: سنؤيد أوكرانيا إذا تخلت عن فكرة الانضمام إلى «الناتو»

أعلن وزير شئون القوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي، أن المملكة المتحدة ستؤيد أوكرانيا إذا قررت التخلي عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو في ظل خطر الغزو الروسي الوشيك.

جاء ذلك على لسان «هيبي» اليوم، خلال حوار صحفي، وفق ما أوردته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، في معرض تعليقه على تصريحات سفير أوكرانيا لدى لندن، «فاديم بريستايكو» بخصوص إمكانية أن تتخلى كييف عن طلبها للانضمام إلى الناتو بغية تفادي اندلاع حرب مع روسيا.

وشدد «هيبي»، على أن أي حل سياسي للأزمة الحالية ينبغي ألا يمس سيادة أوكرانيا، مضيفًا في الوقت نفسه: «لكن إذا قررت أوكرانيا أنها لم تعد تعرض نفسها كعضو جديد في الناتو فإننا سنؤيد ذلك، ويعود هذا القرار إلى الحكومة الأوكرانية».

وأعرب الوزير عن مخاوفه من أن «الغزو الروسي لأوكرانيا أصبح الآن وشيكًا للغاية»، نظرًا لتعداد القوات الروسية المنتشرة عند حدود هذه البلاد، مقرًا في الوقت نفسه بأن ذلك «لا يعني بالضبط أنه سيحدث».

وحث «هيبي» جميع البريطانيين المتواجدين في أوكرانيا على مغادرتها فورًا، قائلًا: «إنه تحذير لأن صواريخ وقنابل قد تسقط على مدن أوكرانية في غضون دقائق من إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأوامر».

وفي الوقت نفسه، أعرب الوزير البريطاني، عن أمل بلاده في تسوية الأزمة، مشيرًا إلى أن هناك أدوات دبلوماسية يمكن الاستفادة منها في هذه المسألة، منها اتفاقات مينسك و«آليات تعود إلى الحرب الباردة».