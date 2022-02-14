الإثنين 14 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تضبط أقراص «ترامادول» بحوزة راكب قادم من باريس

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة تامر قاسم مدير الإدارة بالنيابة، من ضبط محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من باريس اشتبه أحمد صبرى مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكب فرنسي الجنسية من أصل مصري.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية، فأجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علاء عمارة مأمور الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود كثافات متماثلة داخل الحقائب.

وقام أحمد عمر مدير الحركة بتكليف أحمد مجاهد مأمور الجمرك بتفتيش الراكب فعثر على عدد 56 شريط من عقار الترامادول المخدر داخل علب أدوية سكر أخفاها الراكب بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر تامر قاسم مدير الجمرك بالإنابة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 35 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات، بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

مطار القاهرة الدولي لجنة مدير القاهرة ضبط تهريب مصري مصر للطيران الجمارك عقار منافذ لتر فحص اجراءات النيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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