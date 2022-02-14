الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير الأوكراني في بريطانيا يتراجع.. كييف لن تتخلى عن سعيها للانضمام لـ«الناتو»

السفير الأوكراني
السفير الأوكراني في بريطانيا، فاديم بريستايكو

قال السفير الأوكراني في بريطانيا، فاديم بريستايكو، إن كلماته حول احتمال تخلي كييف عن الانضمام إلى حلف الناتو قد أسيء فهمها، مضيفا أن كييف لن تتخلى عن سعيها للانضمام إلى الحلف.

وقال "بريستايكو" في تصريحات  لقناة بي بي سي، اليوم الإثنين، "يسرني أنني أتيحت لي الفرصة لتوضيح موقفي السؤال الذي طرح أمامي يخلق فهما خاطئا قلت للمراسل إننا في أوكرانيا لا نعد عضوا في حلف الناتو الآن بالضبط ولذلك نستعد لتنازلات لمنع نشوب حرب، لكن ذلك لا يخص الناتو، إذا أن الأمر مسجل في الدستور".

وفى وقت سابق من اليوم، قال السفير الأوكراني في بريطانيا، إن أوكرانيا قد تتخلى عن فكرة انضمامها لحلف "الناتو" لمنع نشوب حرب مع روسيا.

وجاء تعليق السفير الأوكراني عند سؤال حول احتمال تخلي أوكرانيا عن خططها للانضمام لحلف الناتو من أجل إحلال السلام في أوروبا.

- جهاز الأمن الأوكراني يحذر من محاولات لإثارة الذعر

فيما حذر جهاز الأمن في أوكرانيا من أن البلاد تواجه محاولات لإثارة الذعر بشكل منهجي وترويج المعلومات الكاذبة المضللة.

وذكرت المخابرات الأوكرانية في بيان، أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الإثنين، أنها تسجل بشكل دوري مثل هذه المظاهر في الشبكات الاجتماعية وبعض وسائل الإعلام، وتقوم بالتصدي لها.

وأضاف البيان: "يشهد مجال المعلومات المحلي اليوم تأثيرًا غير مسبوق، وتواجه أوكرانيا محاولات لإثارة الذعر ونشر المعلومات المزيفة وتشويه الواقع الفعلي للأمور، وكل ذلك بمجموعه ليس إلا نوعًا دوريًا جديدًا من الحرب الهجينة".

وأفاد البيان أن جهاز الأمن سجل وجود مثل هذه المظاهر للحرب الهجينة في الشبكات الاجتماعية وبعض وسائل الإعلام، وفي ترويج بعض السياسيين لروايات الدولة المعتدية، ونحن نقوم بالتصدي لكل ذلك بشكل فعال".

السفير الأوكرانى بريطانيا كييف حلف الناتو نشوب حرب

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وائل لطفي

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