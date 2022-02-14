الإثنين 14 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخصين بأسلحة نارية وذخائر وهيروين بالقليوبية

اسلحة
اسلحة

نجح رجال الأمن بوزارة الداخلية،  في ضبط أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بحوزة شخصين بالقليوبية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

و أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، قيام شخصين أحدهما له معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكة بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذان من دائرة مركز الخانكة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية " بدون لوحات معدنية "ملك أحدهما وبحوزتهما (بندقية آلية - فرد محلى– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة –كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر البودر-مبلغ مالى - 2 هاتف محمول)،. 

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

دراجة نارية لوحات معدنية مديرية أمن بدون ترخيص وزارة الداخلية استقلال مخدر الهيروين مركز شرطة بدون لوحات معدنية الاتجار في المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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