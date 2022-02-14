وزير المناجم الغينى يدعو للاستفادة من التجربة المصرية فى الطاقة الخضراء

أكد وزير المناجم والمحروقات بجمهورية غينيا الاستوائية، جبرايل مباجا، أن إفريقيا تمتلك أكبر مصادر للطاقة، والعديد من دول القارة عليها أن تستفيد من التجربة المصرية في مجال الطاقة الخضراء، مشددًا على ضرورة توافر التكنولوجيا والآليات من أجل الاستفادة من ذلك.

وقال مباجا- خلال مشاركته في جلسة حوارية حول "وضع رؤية موحدة لتحول الطاقة بإفريقيا وجهود مكافحة تغير المناخ بالقارة استعدادًا لقمة المناخ (كوب 27)"- إن إفريقيا لا بد أن تكون لديها خطتها الخاصة في مجال الطاقة الخضراء وليست الخطة الأوروبية، مشيرًا إلى أن الموارد النفطية مهمة بالنسبة لمواطني القارة.

وأشار إلى أن دولا مثل نيجيريا وموزمبيق لديها إنتاجية من البترول والغاز الطبيعي، ولكي نقول للأفارقة فلتنسوا الوقود الأحفوري، فهذا يعد جريمة في حق القارة الإفريقية، لافتًا إلى ضرورة العمل على تنمية البترول باعتباره أحد مصادر الوقود الأحفوري.

من جانبه، قال وزير الدولة للموارد البترولية بنيجيريا، تيميبري سيلفا: "إنني أنتهز الفرصة لأشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعوتي إلى مصر لحضور هذا الحدث الكبير الهام، لأقدم المساهمة في الرؤية الموحدة فيما يتعلق بقطاع البترول، والاعتماد على هذه المصادر في المستقبل، ومناقشة احتمالات كبيرة خاصة بالتمويل، وبالفعل رأينا بعض المحاولات لجذب الاستثمار للحصول على تمويلات بقطاعي الغاز والبترول، ونحن كإفريقيا يجب أن نبدأ في إنشاء المصادر التمويلية داخل القارة من أجل تمويل هذه القطاعات".

وتابع: كان لدىّ بعض المناقشات مع بنك التنمية الإفريقي لإتمام بعض الشراكات مع الدول الإفريقية وتدبير التمويل، فنحن نرغب في أن نستثمر ونعزز قطاع الطاقة والغاز الطبيعي والبترول والبحث عن المصادر التمويلية، ويجب أن نتحد جميعًا كدول إفريقية لكي نعتمد على هذه الموارد لمستقبل أفضل في مجال الطاقة، ونرى كيف سيكون لدينا تمويل متعدد الأطراف".

وحول وجود أزمة تتعلق بالنفط في نيجيريا، أكد تيميبري سيلفا أن هناك أمرين؛ أولًا فكرة انفتاح الاقتصاد العالمي بصورة مفاجئة بعد الإغلاق وانخفاض الطلب بصورة حادة، وقد توقعنا هذا الوضع، كما أننا واجهنا أيضًا ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن المشكلة الحقيقية هي أن المعدل الذي يتم فيه استثمار النفط كان سريعًا، وتطوير الموارد المتجددة لسد هذه الفجوة كان بطيئًا، لافتًا إلى أنه علينا ألا نكرر هذا الخطأ فينبغي للعالم أن ينظر لقطاع الغاز والنفط لأن هذا هو الواقع، فالنفط والغاز مستمران معنا لفترة قادمة، لذلك يجب علينا مواصلة الاستثمار في هذا القطاع حيث لا تقع هذه المشكلة مرة أخرى.