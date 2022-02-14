وزير البترول: أزمة كورونا اختبار أثبت أن مصر تمضى فى الطريق الصحيح 

تحدث وزر البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، خلال افتتاح معرض ومؤتمر «إيجبس 2022» عن مشروع «حياة كريمة» الذي يستهدف تغيير حياة أكثر من 60 مليون مواطن، وتأثير أزمة جائحة كورونا على السوق الاقتصادية.

انطلاق وتحديث المشروعات القومية الكبرى فى 7 سنوات

وقال وزير البترول إنه على مدى السنوات السبع الماضية انطلقت المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات، ما بين مدن جديدة وإسكان اجتماعي، وتحديث شامل لشبكة الطرق القومية ومشروعات النقل الحديثة، وزراعة مليون ونصف المليون فدان والصوب الزراعية والمزارع السمكية، والموانئ والمطارات، ومشروعات الطاقة العملاقة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وصولا إلى المشروع القومي الأهم لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».

وأضاف «الملا»: «طوال السبع سنوات الماضية ظل المواطن المصري قبلة عمل الدولة، حيث سعت الدولة بثبات لتحقيق الاستقرار والتنمية لترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية والكرامة والإنسانية، وكذلك بناء الإنسان المصري صحيا وثقافيا كي يواكب تطلعاته نحو مستقبل أفضل يليق به».

أزمة كورونا العالمية اختبار أثبت أن مصر تمضى فى الطريق الصحيح

وأشار إلى أن أزمة كورونا العالمية جاءت كاختبار قوي أثبت أن مصر تمضي في الطريق الصحيح، نتيجة الإصلاحات التي شهدتها في مختلف المجالات، مما قلل من تأثير تداعياتها السلبية واستطاعت تحقيق نمو اقتصادي إيجابي خلال العام المالي 2019ـ 2020 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قطاع البترول انتهج نهج الدولة متسلحًا ببرنامج الإصلاح الاقتصادى

وقال «الملا» إن قطاع البترول انتهج نهج الدولة واضعا نصب أعينه المواطن المصري، متسلحا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وبمنهج علمي وبشكل استباقي، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على تطوير نظم السياسات والاستراتيجيات المتبعة لضمان استدامة الطاقة، وذلك من خلال إعداد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، بالاشتراك مع وزارة الكهرباء، بهدف دمج أهداف قطاع الطاقة في الاعتماد على الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة ورؤية مصر 2030 في استراتيجية متكاملة تستهدف الوصول إلى المزيج الأمثل للطاقة والأكثر استدامة.

عام 2021 شهد طفرة فى عدد محطات تموين السيارات بالغاز

وقال وزير البترول إن عام 2021 شهد طفرة في عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط، حيث إنه في عام واحد تمكنت الوزارة من زيادة المحطات لـ600 محطة بخلاف 400 يجرى تنفيذها.

انضمام فرنسا وأمريكا والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى بصفة مراقب للمنتدى

وأوضح «الملا» أن المنتدى لقى اهتماما عالميا تمثل في رغبة كثير من الدول للانضمام له، حيث انضمت فرنسا وأمريكا والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بصفة مراقب.

استضافة مصر قمة المناخ فى شرم الشيخ فرصة لتعزيز جهود الدولة عالميًا

وأكد أن استضافة مصر قمة المناخ في شرم الشيخ تعد فرصة جيدة لتعزيز جهود الدولة عالميا وإقليميا، حيث تستهدف مصر طرح مبادرة إفريقية مشتركة تراعي الأبعاد المختلفة للدول الإفريقية؛ لإيجاد حلول متوازنة وواقعية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، موضحا أن إفريقيا تعد من أقل قارات العالم تسببًا في الانبعاثات الضارة.

وقال «الملا» إن عددًا كبيرًا من الدول الإفريقية لا تمتلك موارد للطاقة أو عدم كفايتها لتغطية الاحتياجات، وبالتالي تلجأ إلى الاستيراد، في حين تمتلك دول أخرى فائضًا لكن لا توجد لديها بنية تحتية لتنمية الطاقات المكتشفة.

وأوضح أن مئات الملايين من شعوب إفريقيا لا يملكون الحد الأدنى من الوقود النظيف للطهي، لذا لدينا تباين كبير في احتياجات الشعوب، ومن هنا بدأنا نتشاور مع الأشقاء الأفارقة لإعداد مبادرة تعبر عن القارة وتمنحها فرصة لتوفير الطاقة مع مراعاة ظروفها.