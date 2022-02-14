رئيس جامعة طنطا: لدينا ١١٧ براءة اختراع في الهندسة والطب والكيمياء

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا حرص الجامعة على ربط البحث العلمى بالصناعة، والعمل على التوصل الى حلول علمية لمشكلات المجتمع الصناعى والمشروعات التنموية من خلال تطبيق مخرجات البحث العلمىى لدعم الصناعة الوطنية موضحا أن نتاج ذلك تسجيل ١١٧ براءة اختراع لعلماء الجامعة ما بين براءات نهائية وبراءات مسجلة تحت الفحص فى مجالات تخدم المجتمع والاقتصاد القومى كالطب والطب الحيوى والهندسة والهندسة الطبية والصناعة والكيمياء والطاقة والمياه.

أضاف أن الجامعة لديها نخبة من الكوادر العلمية المتميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب فى مجال الإبداع والاختراع مما يجعلها رائدة فى مجال الابتكار، مشيرًا إلى أن براءات الاختراع بالجامعة فى مجال الصناعة كثيرة من بينها: ابتكار لتحسين أداء محولات الطاقة باستخدام نظام تبريد بطاقة باطن الأرض والمواد النانومترية.

وابتكار جهاز استخلاص منتجات النحل متعدد الأغراض وتحضير أصباغ بوليميرية جديدة تستخدم فى صباغة أقمشة البوليسير والبلاستك وصناعة الورق من قش الأرز واستخدام مسحوق مخلفات الطوب الأحمر فى التخلص من الأمونيا بمياه المزارع السمكية.

كما أشار رئيس الجامعة إلى وجود عدد من براءات الاختراع لدعم ذوي الهمم منها: ابتكار كرسى متحرك يعمل بتوجيه من رأس مريض الشلل الرباعي، وابتكار العقل الرقمي خاص بالبكم حيث يتم قراءة الإشارات العصبية الخارجة من المخ عن طريق جهازE E G وعمل قاعدة بيانات باستخدام آلة تعلم، وعند وضعه على رأس الشخص الأبكم ع يتم قراءة الإشارات، ويتم ترجمتها إلى حروف وكلمات تظهر على تطبيق بالهاتف فى شكل صوت أو صورة.

أضاف: كما تتضمن براءات الاختراع فى القطاع الطبى على سبيل المثال لا الحصر براءات خاصة بعقار اليدوكين بتكنولوجيا النانو للاستنشاق- وابتكار مركب مضاد فيروسى بالاستنشاق للوقاية والعلاج من الالتهابات التنفسية الفيروسية، وهذه البراءات داعمة لعلاج “كورونا”، وأيضا اختراع حلقة لإصلاح الصمام متعدد المستويات، وتحضير كبسولات مكونة من الفول الصويا لعلاج الأعراض المصاحبة لانقطاع الطمث- وابتكار جهاز لرضاعة للأطفال المبتسرين، وابتكار جهاز أمان لنظام التسريب الوريدي.

من جانبه أوضح دكتور رمضان السيد نائب مدير مكتب البراءات وحماية الملكية الفكرية بالجامعة، بأن المكتب يقوم بتقديم الدعم للباحثين من نشر ثقافة حماية الابداع وتسجيل البراءات، ويمثل المكتب نقطة اتصال مع مكتب البراءات المصرى التابع لأكاديمية البحث العلمي، كما تقدم جامعة طنطا دعمها الفنى والمالى للأفكار الابتكارية، وتنفيذ نماذج أولية يتم من خلالها تسويق هذه الأفكار لتحويلها إلى منتجات تفيد المجتمع والاقتصاد، وذلك من خلال مركز المشروعات والابتكارات ونقل التكنولوجيا ونادى ريادة الأعمال بالجامعة.