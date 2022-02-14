تفاصيل تفجير عبوة ناسفة في ديالى العراقية وتشكيل لجنة تحقيق حول الحادث

كشف مصدر امني عراقي، اليوم الاثنين، عن تفاصيل انفجار عبوة ناسفة في ساعة متأخرة من مساء أمس الاحد وسط قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة في ديالي العراقية.

ووفقاً لوكالة بغداد اليوم العراقية، فقد اكد مصدر امني في ديالى، على تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في ملابسات تفجير عبوة ناسفة في كازينو شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر، إن عبوة ناسفة انفجرت في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس في كازينو وسط قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة) ما ادى الى اضرار مادية دون اي إصابات مؤكدا بان لجنة تحقيق متخصصة باشرت في عملها لمعرفة دوافع التفجير ومن يقف ورائه باعتباره خرق امني.

وأضاف المصدر،أن التفجير تسبب في اندلاع حريق التهم أجزاء واسعة من الكازينو الشبابي مؤكدًا أنه حتى اللحظة الحادثة غامضة ولا يعرف اذا كانت دوافعها ارهابية وجنائية ناجمة عن عداوات شخصية مؤكدا بان الانفجار كان قويا سمع صداه في اغلب اجزاء المقدادية”.

وخلال الفترة الماضية، أفادت وسائل الإعلام العراقية، بانفجار عبوة ناسفة في منطقة حاوي العظيم، شمال ديالى.

وقال مصدر أمني عراقي، في حينها، إن ضابط وجندي أصيبا بانفجار عبوة ناسفة في حاوي العظيم شمال ديالى.

وقال المصدر إن "عبوة ناسفة انفجرت على دورية راجلة لقوة خاصة قادمة من بغداد أثناء توغلها في عمق حاوي العظيم على الحدود بين ديالى وصلاح الدين ما ادى الى اصابة ضابط وجندي بجروح".

اواضاف، ان "القوات الامنية فرضت طوقا مشددا تحسبا لوجود عبوات أخرى".

وتنفذ القوات الامنية عملية واسعة لليوم الرابع على التوالي لتعقب خلايا داعش الارهابي في حاوي العظيم.

وفي وقت سابق ، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، عن نجاح وكالة الاستخبارات في القبض على ثلاثة إرهابيين "خطرين" مطلوبين منتمين لتنظيم داعش.

وحسب شبكة السومرية نيوز العراقية، ذكرت الخلية في بيان ، أن "الإرهابي الأول اعترف بعمله فيما يسمى (ديوان الجند الهندسة العسكرية ) تم تكليفه بالإشراف على الخطة الدفاعية لمدينة الموصل ووضع خطة محكمة من حفر الخنادق والأنفاق على طول خط الصد قبل تحريرها، لكونه ضابط في الجيش السابق".