مصرع وإصابة 3 في حادث دهس ملاكي بين سيارتين نقل بطريق جمصة

شهد طريق جمصة في محافظة الدقهلية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، حادث دهس سيارة ملاكي بين سيارتين نقل ثقيل، مما أدى إلى مصرع شاب و فتاة، وإصابة أخرى.

وكانت سيارة نقل ثقيل بمقطورة تقف على شمال طريق جمصه السريع في محاولة لأكثر من مرة لعبور الطريق والخروج بشكل عرضي أكثر من مرة حتى تهدأ حركة السيارات وفي المحاولة الأخيرة خرجت السيارة النقل وقبل أن يكون جسم السيارة بالكامل على الطريق جاءت سيارة نقل أخرى لتعبر الطريق بسرعة لتدهس في طريقها سيارة ملاكي لتصبح السيارة الملاكي بين سيارتي النقل.

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث على طريق جمصة بين سيارة ملاكي وسيارتين نقل ووجود متوفين ومصابين.

و بانتقال ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع عمرو. ك.و سلمى. م في العشرينيات من عمرهما وإصابة م.

وتم نقل الضحايا والمصابة إلى مستشفى جمصة.. وتم إخطار النيابة التي باشرت التحقيق.