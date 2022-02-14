الإثنين 14 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

75 وفاة و10 آلاف و853 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليونان

كورونا في اليونان
كورونا في اليونان

سجلت اليونان 10 آلاف و853 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
كما سجلت البلاد 75 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الإثنين.
وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و174 ألفا و93 إصابة، والوفيات إلى 24 ألفا و754 حالة.
وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، أنه تم إعطاء 19 مليونا و619 ألفا و996 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.
ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وتستعد الحكومة اليونانية لرفع تدريجي للإجراءات القليلة المتبقية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بحلول الشهر المقبل، على غرار دول أوروبية أخرى، مع التركيز على الانفتاح الكامل للاقتصاد.

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أنه لن يكون هناك على الأرجح أي تدابير تقييدية بخلاف استخدام الأقنعة الواقية، وهو أمر من المتوقع أن يستمر في مختلف المجتمعات حول العالم في المستقبل القريب.

وأوضحت الصحيفة، أن رفع القيود ينطبق بشكل حصري على الأشخاص الذين تم تحصينهم ضد "كوفيد-19". وستظل جميع الإجراءات التقييدية - مثل دخول الأماكن المغلقة - سارية على غير المحصنين.

وأشارت إلى أن الإجراءات الأولى التي سيتم إلغاؤها خلال الفترة القادمة وحتى نهاية الشهر الجاري، ستكون الخاصة بأعداد مرتادي المطاعم والحانات.

وما لم يطرأ أي تغيير، من المتوقع انفتاح كامل للاقتصاد اليوناني من منتصف الشهر المقبل، وسيتضمن هذا أن تبدأ فترة عيد الفصح بشكل طبيعي في 24 أبريل، وبعد أسبوع، في الأول من مايو، تخطط الحكومة اليونانية أيضًا للإعلان عن زيادة في الحد الأدنى للأجور.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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