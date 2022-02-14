الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استمرار المستوى الثاني للتأهب ضد «كورونا» في مانيلا حتى نهاية فبراير

جريدة الدستور

أعلن قصر الرئاسة الفلبيني "مالاكانانج"، اليوم الإثنين، أن حالة التأهب ضد فيروس كورونا سوف تبقى عند المستوى الثاني في منطقة العاصمة مانيلا حتى 28 فبراير.
وبدأ فرض هذا المستوى من التأهب للوباء في منطقة العاصمة منذ بداية هذا الشهر.
ونقلت صحيفة إنكوايرر الفلبينية عن قصر مالاكانانج أيضا القول إن فرقة العمل المشتركة بين الوكالات قررت وضع سبع مناطق أخرى في البلاد قيد مستوى التأهب الثالث في الفترة من 16 إلى 28 فبراير.
وفي وقت سابق، أوصى رؤساء بلديات منطقة العاصمة مانيلا بأن تظل حالة التأهب ضد كورونا عند المستوى 2 في المنطقة حتى نهاية الشهر.
وقال رئيس الجمعية الطبية الفلبينية الدكتور بينيتو أتينزا أيضا اليوم
الاثنين إن التطعيم ضد فيروس كورونا يجب أن يزيد أولا بين كبار السن ومن يعانون من نقص المناعة والأطفال من سن 5 إلى 11 عاما قبل أن تفكر الحكومة في تخفيف القيود المرتبطة بالوباء في منطقة مانيلا.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، عن تسجيل 76 حالة وفاة و792 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، حتي أمس الأحد.

وأفادت وزارة الصحة الفلبينية، في إيجازها اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، بأن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 3 ملايين و634 ألفا و368 إصابة.

وأضافت الوزارة أنه بلغ إجمالي الوفيات 54 ألفا و930 وفاة.

وأشارت الصحة الفلبينية إلى أن عدد الحالات النشطة في البلاد بلغ 84 ألفا و229 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 3 ملايين و495 ألفا و209 أشخاص في أعقاب شفاء 10 آلاف و662 مصابا.

وظهر فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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