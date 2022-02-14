الرئيس السيسي يُشاهد فيلمًا تسجيليًا حول إنجازات قطاع البترول

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي حول إنجازات قطاع البترول، اليوم الإثنين، خلال افتتاح الدورة الخامسة من معرض مصر الدولى للبترول إيجبس "٢٠٢٢".

وينعقد المعرض علي مدار ثلاث أيام في الفترة ما بين 14 فبراير وحتى 16 فبراير، بمشاركة دولية واسعة لرسم خارطة للانتقال الى مستقبل أكثر استدامة.

ويستضيف المؤتمر 11 وزيرًا على صعيد قطاع الطاقة على مستوى العالم، بالإضافة إلى 19 مديرًا تنفيذيًا و8 أمناء عامين، بهدف مناقشة الأهداف طويلة المدى بشأن التحول الطاقي، عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي المستهدف على المدى القصير بأسواق الطاقة الإقليمية، إلى جانب تحقيق الاستدامة.

كما يشارك بجلسات المؤتمر، عددًا من المتحدثين البارزين منهم الدكتور فاتح بيرول المدير التنفيذي مدير رابطة الطاقة الدولية، ومحمد باركيندو أمين عام منظمة "أوبك"، وعلي سبت بن سبت الأمين العامّ لمنظمة أوابك، وأسامة مبارز أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط، والسفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وعمر فاروق إبراهيم الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفريقيين (APPO)، وجوزيف ماكمونيغل الأمين العام لمنتدى الطاقة العالمي، والدكتورة هدى بن جنة علال المدير العام لمرصد الطاقة للمتوسط.

وكان وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2022) في دورته الخامسة، وذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.