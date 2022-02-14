الرئيس الأوكراني يطلب أدلة على تحذيرات الغزو الروسي المحتمل

قلل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أهمية التحذيرات المكثفة من غزو روسي محتمل في غضون أيام، مشيرًا إلى أنه لم ير أدلة مقنعة بعد.

وجاءت تعليقات زيلينسكي حتى في الوقت الذي أعطت فيه الولايات المتحدة، تحذيرات من مزيد من القوات الروسية التي تضغط بالقرب من حدود أوكراني،ا وألغت بعض شركات الطيران أو غيرت رحلاتها إلى البلاد.

وكشف البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مطولاً مع زيلينسكي حول الحشد العسكري الروسي على طول الحدود الأوكرانية، مع التزامهما بمواصلة "الدبلوماسية والردع".

وقال البيت الأبيض إن "الرئيس بايدن أكد من جديد التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها". مع تزايد المخاوف الغربية من أن روسيا على وشك غزو الدولة السوفيتية السابقة ، قال البيت الأبيض إن بايدن "أوضح أن الولايات المتحدة سترد بسرعة وحزم ، إلى جانب حلفائها وشركائها ، على أي عدوان روسي آخر ضد أوكرانيا".

وعلى الجانب الآخر، نمت تصريحات زيلينسكي المتكررة التي حثت فيها على الهدوء بين شعبه - بينما تحاصر القوات الروسية بلاده من ثلاث جهات، فيما تصر موسكو على أنها تدريبات عسكرية في نهاية هذا الأسبوع.

وحث زيلينسكي على عدم الذعر الذي يخشى أن يقوض الاقتصاد الأوكراني، يقوم هو وزعماؤه المدنيون والعسكريون أيضًا بإعداد الدفاعات، والتماس وتلقي تدفق الأسلحة من الولايات المتحدة وأعضاء الناتو الآخرين.

ومن جانبه، سيحاول المستشار الألماني أولاف شولتس إبقاء طريق الهروب الدبلوماسي مفتوحًا عندما يزور أوكرانيا يوم الاثنين ، تليها محادثات في روسيا يوم الثلاثاء.

وطلب شولتس من روسيا خفض التوتر الناجم عن تعزيز قواتها بالقرب من أوكرانيا ، لكن الوزراء البريطانيين قالوا إن كل الدبلوماسية قد لا تمنع هجومًا روسيًا في الأيام المقبلة.

كما انتقدت أوكرانيا مقارنة وزير الدفاع البريطاني بن والاس بين الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى منع غزو روسيا من أجل التهدئة، لافتة إلى أن الوقت الحالي هو الوقت الخطأ "لإهانة شركائنا".