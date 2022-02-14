الهند تسجل 34 ألفا و113 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 34 ألفا و113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 42 مليونا و665 ألفا و534 حالة.



وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة “إن دي تي في“ الهندية في نشرتها الناطقة باللغة الإنجليزية - بأنه تم تسجيل 346 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 509 آلاف و11 حالة.



وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 478 ألفا و882 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 41 مليونا و677 ألفا و641 شخصا، وذلك بعدما تعافى 91 ألفا و930 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان رحب وزير الشؤون الخارجية الهندي "إس جايشانكار"، بإعلان استراليا إعادة فتح حدودها يوم 21 فبراير الجاري أمام من تلقوا لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال الوزير الهندي، في تصريح بهذا الشأن: "إن إعادة فتح الحدود الأسترالية ستساعد حاملي التأشيرات المؤقتة وعائلات تفرق شملها والطلبة الهنود الذين تقطعت بهم السبل على العودة إلى استراليا، وهذا الأمر يستحق التقدير".

وأضاف أنه أجرى محادثات مفيدة ومثمرة مع نظيرته الأسترالية ماريس باين، شملت نطاقًا واسعًا من المسائل التي تهم البلدين، موضحًا أن ذلك يعكس حدوث تحول حقيقي وعميق في العلاقات بين البلدين التي تأثرت بفترة تفشي وباء فيروس كورونا.

وتابع: “أن هذه المحادثات كانت شاملة، وبحثنا خلالها الموضوعات التي تتعلق بالشراكة الثنائية والشراكة العالمية”، مشيرًا إلى أن الجانبين تقاسما الخبرات بشأن سبل مواجهة تحديات تداعيات وباء كورونا، وأن الهند تساعد دول أخرى صديقة بلقاح للتطعيم ضد كورونا.