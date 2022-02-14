1796 إصابة جديدة بفيروس كورونا في نيوزيلندا

أعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 1796 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 21 ألفا و573 حالة.

وذكر تلفزيون نيوزيلندا، أن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس حتى الآن بلغ 53 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 5656 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 15 ألفا و864 حالة.

ولايزال يتجمع محتجون أمام البرلمان في نيوزيلندا، للمطالبة بإنهاء التطعيم الإجباري وقيود كوفيد-19 الصارمة على الرغم من توقعات بهطول أمطار غزيرة.

وأقامت الشرطة المزيد من الحواجز على أرضية البرلمان وقالت إنها ستحتفظ بوجود قوي لضمان سلمية المظاهرات.

ويغلق المحتجون الشوارع قرب البرلمان في العاصمة ولنجتون بشاحنات وسيارات ودراجات نارية، مستلهمين مظاهرات مستمرة منذ نحو أسبوعين في كندا، حيث أغلق سائقو الشاحنات معبرين حدوديين مع الولايات المتحدة.

وقالت الشرطة إنها لم تنفذ أي اعتقالات يوم الجمعة وكانت قد أعلنت عن اعتقال 120 شخصا يوم الخميس أثناء محاولتها إبعاد المحتجين بالقوة.

وسجلت نيوزيلندا زيادة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 يوم الجمعة، بلغت 446 إصابة.

وتجاهل المحتجون دعوات رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن لهم للمغادرة. وتزيد المواجهة المستمرة الضغوط السياسية على أرديرن التي تراجعت معدلات التأييد لها في استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة.