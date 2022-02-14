ضمن مبادرة حياة كريمة.. تنفيذ قافلة طبية شاملة بقرية ميت غمر بالدلنجات

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة المحاسب مجدي إبراهيم رئيس المدينة قافلة سكانية بقرية ميت غمر، بالتنسيق مع وحدة السكان بالمحافظة، بحضور سحر القاضي عضو مجلس النواب ومدير الإدارة الصحية ونائب رئيس المركز وقصر ثقافة الدلنجات.

وأكد المحاسب مجدي إبراهيم رئيس مجلس ومدينة الدلنجات أن القافلة تضمنت تقديم مجموعة من الخدمات لأبناء القرية والقرى المجاورة لها، وذلك بمتابعة من الوحدة السكانية بالدلنجات بالتنسيق والتعاون مع الوحدة السكانية بالمحافظة والوحدة القروية لقرية طيبة.

حيث قامت الإدارة الصحية بالكشف على عدد ٢٥٠ باطنة و٨٥ أطفال وعدد ٣٠ تنظيم أسرة كما تم تطعيم عدد ٣١ مواطنا ضد فيروس كورونا كما قسم التحاليل بعمل عدد ٥٠ تحليل كما تم تحليل اعتلال كلوي لعدد ٨٠ مواطن.

القافلة

كما قامت الإدارة البيطرية بالدلنجات بعلاج جماعي لعدد ٤٠٠ اغنام وماعز ورش ضد الطفيليات الخارجية لعدد ٤٠٠ أغنام وماعز و١٠٠أبقار وجاموس ودواب وطفيليات داخلية ٢٠أبقار وعدد١٠جاموس وعدد ١٠دواب.

كما أكد رئيس مجلس ومدينة الدلنجات أنه في إطار توفير الخدمات والاحتياجات لأبناء القرية؛ تم توفير سيارة لبيع اسطوانات البوتاجاز بسعر المصنع بإشراف من إدارة التموين بالدلنجات حيث تم توزيع ٦٠ أنبوبة.

فيما عقدت امتحانات فورية لمحو الأمية وتعليم الكبار لعدد ١٧ مواطنا، كما قامت فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتحليل مياه الشرب لقياس نسبة الأملاح والكلور في المياه للتأكد من خلو المياه من أي ضرر.

القافلة

وقامت ثقافة الدلنجات بتقديم العروض الفنية والأغاني الوطنية ورسم علم مصر على وجوه الأطفال وتقديم الهدايا لهم.

كما قام التضامن الاجتماعي بالرد علي تساؤلات المواطنين حول معاش كرامه وتكافل وشملت القافلة أيضًا تنظيم لقاءات توعية وتثقيف في العديد من المجالات من خلال وحدة السكان بالدلنجات وكذلك التوعية بخطورة الزيادة السكانية وبعض القضايا المرتبطة بها، كالزواج المبكر وخطورته على “البنت، الأسرة، والمجتمع”.

يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الايجابية في البرنامج الرئاسي “حياة كريمة“، برعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.