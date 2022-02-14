سانا: أهالى تل ذهب يطردون رتلا للجيش الأمريكى من محيط القرية

أفادت وكالة "سانا" السورية بتصدي أهالي تل ذهب بريف الحسكة الشمالي بسوريا بمساندة حاجز للجيش السوري لرتل عسكري للقوات الأمريكية وطرده من محيط القرية.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية من قرية تل ذهب أن رتلا مؤلفا من 6 مدرعات تابعة للقوات الأمريكية ترافقها سيارة تابعة لمليشيا (قسد) الانفصالية حاولت المرور عبر القرية، فقام الأهالي بمساندة حاجز الجيش الموجود في المنطقة بالتصدي للرتل وطردوه من المنطقة.

وأوضحت المصادر أن أهالي القرية رشقوا رتل القوات الأمريكية بالحجارة ولاحقوه إلى أن غادر المنطقة.

وعلى صعيد آخر، بحثت سوريا والعراق، سبل تنمية التعاون المائي بين البلدين، من خلال قيام اللجنتين الوطنيتين للبرنامج الهيدرولوجي الدولي التابع لمنظمة اليونسكو اليوم، بمناقشة الخطة الاستراتيجية للمرحلة التاسعة من البرنامج المعني ببحوث وإدارة قضايا المياه وذلك خلال اجتماع افتراضي عقد اليوم.



وناقش الجانبان تنفيذ المواضيع ذات الأولوية في خطة البرنامج والتي تركز على البحث العلمي والابتكار والتوعية المائية لخدمة الاستدامة وسد الفجوات في البيانات والمعرفة والإدارة المتكاملة للموارد المائية في ظل التغيرات المناخية وآليات التكيف معها والتخفيف من آثارها، وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية السورية".



ويأتي الاجتماع في إطار تنمية التعاون المائي بين البلدين وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني إلى سوريا في بداية شهر فبراير الجاري.



وشارك في الاجتماع من الجانب السوري رئيس اللجنة الوطنية السورية للبرنامج الهيدرولوجي، المهندس أسامة الأخرس، وأمين عام اللجنة الوطنية لليونسكو الدكتور نضال حسن، وممثلون عن وزارات الإدارة المحلية والبيئة والزراعة، ومن الجانب العراقي مدير عام هيئة الموارد المائية المهندس حاتم حميد حسن.



يذكر أن البرنامج الهيدرولوجي الدولي هو برنامج الأمم المتحدة الدولي الحكومي الوحيد المعني بالبحوث المتعلقة بالمياه وإدارة قضاياها.