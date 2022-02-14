المستشار الألمانى ينضم أخيرا إلى تويتر

أصبح أولاف شولتس أول مستشار ألماني يتم تمثيله على موقع "تويتر"و بعد نحو شهرين من تولي السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، تم إطلاق الحساب "بوندسكانزلر" اليوم.



وبعد تهنئة الرئيس الألماني الذي تمت إعادة انتخابه فرانك فالتر شتاينماير، قال الحساب: "مرحبا تويتر".



وبعد ساعات، أعرب شولتس عن شكره للأشخاص الذين يتابعونه على خدمة الرسائل القصيرة.



وقال: "لقد أصبحت مستشارا اتحاديا مع إعلان تفسير سياساتي- من الآن فصاعدا، يتعين أن يحدث هذا على هذه القناة. على الأقل إلى الحد الذي تسمح به الـ280 حرفا. أنا أتطلع إلى هذا".



وبحلول مساء اليوم حوالي الساعة 9 مساء (2000 بتوقيت جرينتش)، كان لدى الحساب الجديد أكثر من 24 ألف متابع.

وعلى صعيد آخر ، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 12 مليونا و219501 بعد تسجيل 209789 إصابة جديدة.



وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 119877 بعد تسجيل 198 وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية و إنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وفي تطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و جلطات دموية.