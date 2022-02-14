الأمم المتحدة تؤكد اختطاف 5 من موظفيها فى جنوب اليمن

أعلنت المتحدثة باسم الأمم المتحدة إري كانيكو أن خمسة موظفين أمميين اختطفوا في محافظة أبين جنوب اليمن أثناء عودتهم من مهمة ميدانية إلى مدينة عدن الساحلية.

وأضافت أن "الأمم المتحدة على اتصال مكثف بالسلطات لإطلاق سراحهم".

وأصبحت عدن مقرا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بعد استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء عام 2014.

ويدعم تحالف تقوده السعودية الحكومة في قتالها ضد الحوثيين منذ عام 2015، في نزاع أدى إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص.

كما أدى النزاع إلى نزوح الملايين، ما سبب أكبر أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

وعلى صعيد آخر،أكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن كميات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية، قبل دحرها من المناطق المحررة مؤخرا في محافظتي شبوة ومارب، تكشف همجيتها ودمويتها واجرامها بحق اليمنيين.



وأوضح معمر الإرياني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - أن مليشيا الحوثي الإرهابية قامت بتمويه الألغام والعبوات الناسفة على شكل أحجار المباني والصخور، ووضعها في الطرق العامة دون تفريق بين هدف عسكري ومدني. ‏



وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة الفضائع التي ترتكبها مليشيا الحوثي ويذهب ضحيتها المدنيون الأبرياء، والعمل على تصنيفها منظمة إرهابية، وملاحقة ومحاكمة المسئولين عنها من قيادات المليشيا باعتبارها جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية.



وأشار إلى أن عمليات زراعة الألغام التي نفذتها مليشيا الحوثي منذ انقلابها هي الأوسع منذ الحرب العالمية الثانية، وواحدة من أخطر الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها بحق حاضر ومستقبل اليمنيين، وراح ضحيتها أكثر من 7000 مدني بين قتيل ومصاب غالبيتهم من النساء والأطفال.



وأكد الإرياني أن استخدام مليشيا الحوثي المفرط للألغام والعبوات الناسفة وزراعتها بشكل عشوائي بين منازل المواطنين والمدارس والمساجد والأسواق ومناطق الرعي والزراعة ومصادر المياه والطرق، يشكل خطرا مستداما يهدد حياة ملايين المدنيين ويصيب الحياة العامة بالشلل ويعطل مصالح الناس ويفاقم معاناتهم الإنسانية. ‏